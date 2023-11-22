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健康
2023-11-22 10:10:00

小雪2023｜為甚麼冬季第2個節氣叫小雪？養生食物及習俗一文睇清 仲要留意禁忌!

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小雪｜為甚麼冬季第2個節氣叫小雪？養生食物及習俗一文睇清 仲要留意禁忌!

小雪｜為甚麼冬季第2個節氣叫小雪？養生食物及習俗一文睇清 仲要留意禁忌!

今日11月22日是廿四節氣中的小雪，是進入冬季的第二個節氣。但為何叫做小雪？這個時候吃甚麼最「補身」？人人這時都會心情差？平時要養生食物湯水又是甚麼？現在就為大家逐一解說。

為何叫小雪？

農曆十月，氣候漸趨寒冷，古書《群芳譜》謂：「小雪氣寒而將雪矣，地寒未甚而雪未大也」，意即雨滴變成雪落下，而降雪量又不大，所以稱為小雪。在偏北地區今日常迎來冬天第一場雪，而香港則維持約攝氏20度氣溫，較之前又涼一點。

廿四節氣｜小雪習俗及養生食物（am730製圖） 廿四節氣｜小雪習俗及養生食物（am730製圖） 廿四節氣｜小雪習俗及養生食物（am730製圖） 廿四節氣｜小雪習俗及養生食物（am730製圖） 廿四節氣｜小雪習俗及養生食物（am730製圖） 廿四節氣｜小雪習俗及養生食物（am730製圖） 廿四節氣｜小雪習俗及養生食物（am730製圖）

小雪養生補身吃甚麼？

飲食上，應著重「防寒養腎」，適當進食溫補平和的食物：

栗子 合桃 黑芝麻 蘿蔔

冬日易抑鬱？

現時日短夜長，黃昏六時已經天黑，日照時間大為縮短，加上冬天肅殺之氣，容易令人抑鬱。不妨趁日間多到戶外曬曬太陽，做些少運動，有助壯陽氣、溫經脈，也可改善情緒，減輕抑鬱感覺。

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運動

不妨趁日間多到戶外曬曬太陽，做些運動，有壯陽氣、改善情緒的作用。(資料圖片/林俊源攝)

小雪養生必做

除了與立冬一樣，要早睡晚起、有足夠睡眠之外，因為氣溫進一步下降，要更小心做好保暖。惟日夜溫差仍大，可考慮長袖薄身衣物再加外套，就可滿足一天需要。另一方面，起床後和睡覺前，可以用手掌來回按摩湧泉穴及附近位置，直至感到和暖，然後再用手指公按壓湧泉穴，有助腎精充足，耳聰目明。

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湧泉穴

早晚按摩湧泉穴，有助養生。

小雪習俗及禁忌

民間有「冬臘風醃，蓄以禦冬」的說法，因為天氣變得乾燥，成加工臘肉的好時候。每到冬臘月，即「小雪」到「立春」一段期間，家家戶戶都會保留一些鮮肉之外，其他的用都會用鹽、花椒、大茴等香料醃製，約兩星期後再熏烤成為臘肉，準備作為冬天及新年期間的食糧。

小雪禁忌小雪有幾大禁忌，包括不要關緊窗戶，應要令空氣流通。另外最好等太陽出來後才出門，避免著涼。食物方面，太燥熱的食物或過量飲酒也不建議。晚上溫度驟降，因此運動時要留意，不要過量或太遲做運動引致感冒等病痛。

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臘肉

冬天臘味出爐，不少餐廳已有相應菜式應市。

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