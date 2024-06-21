少鹽｜研究指鹽太多增患濕疹風險及加劇病情

俗稱濕疹的異位性皮膚炎是十分常見的問題，發作時患處會出紅疹、痕癢及潰瘍等不適。有研究就發現，濕疹的出現可能與鹽分攝取量有關。尿液中的鹽分每上升1克，患濕疹的風險便會上升11%，本身已患有濕疹者則病情況可能會進一步加劇，原因是鹽分可儲存在皮膚組織，當過多時就誘發炎症引發濕疹。

檢視21萬人資料

由美國加州大學三藩市分校進行的研究，利用英國生物庫逾21萬名年齡介乎37歲至73歲的人士之健康資料，分析鹽分攝取與濕疹的關係。這批人士中有10,839人患有不同程度的濕疹。

尿液分析顯示，參加者的24小時尿鈉量平均約為3.01克，約佔前一日膳食鈉攝取量的90%。而當尿鈉量每增加1克，患濕疹的機會便會增加11%，症狀惡化的機會則上升16%，病情加劇的機會亦增加11%。有關研究已於在《JAMADermatology》公布。