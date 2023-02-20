巴西鋼管舞老師意外跌斷腳 手術後發現私處壞死患PTSD

巴西早前發生一宗鋼管舞恐怖醫療事故，一位23歲鋼管舞老師在教學時不慎從鋼管上摔落，需要緊急送院。經檢查後醫生認為患者大腿有骨折及腫瘤，需化驗確認才能開刀，結果患者等待23日後報告出爐指腫瘤為良性，醫生隨即為她開刀，但患者在手術後發現私密處竟然逐漸泛紫及腫脹，最終壞死，她更因此事被診斷患有PTSD。

綜合外媒 報道 ，巴西一位23歲鋼管舞老師Ana Carolina Onesio在去年12月3日進行管舞教學時，不慎從鋼管上摔落，導致大腿骨折，需要緊急送院檢查。經醫生檢查後，發現患者大腿骨位置有一個腫瘤，認為必須化驗確認後才能為患者開刀。經過23日等待後，患者的報告結果終於出爐，顯示其腫瘤屬良性，可以進行骨折手術。醫生指手術將需時1.5個小時，但最終手術共費時3個鐘，而Ana在手術途中更曾三度甦醒。

手術後私處腫脹壞死感崩潰

據報道，Ana手術後醒來，開始感到自己的私密處傳來疼痛感，並逐漸泛紫及腫脹，經院方檢查後承認是手術過程去出現問題，但未有作進一步解釋。最終，Ana的下體逐漸壞死，她認為可能與保護私處的醫療器具在手術期間放置太長時間所致。安娜被迫在醫院度過聖誕節及跨年，甚至每2小時就要注射嗎啡，更被精神科醫生診斷出創傷後壓力症候群PTSD，並建議她需要在康復後4個月內接受手術修復陰部。

最後，患有PTSD的Ana向涉事醫院提出控訴，指院方未有遵守承諾為她支付有關的心理諮商費，她亦在社交媒體上分享自己的遭遇，希望可以籌募醫藥費。不過，涉事醫院強調，他們一直有與患者保持聯繫，提供必要支援。

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