帶氧運動減肥冇用？卡路里消耗沒有想像中高

帶氧運動 減肥冇用？

1. 帶氧運動消耗卡路里沒有想像中高 不少人認為帶氧運動可以比重量訓練消耗更多卡路里，但有研究比較3組人做30分鐘重量訓練、HIIT及維持最大心跳率於70%的帶氧運動，結果發現帶氧運動與重量訓練所消耗的熱量相若。所以，為消耗卡路里，亦可考慮重量訓練，只要有足夠的訓練量。 2. 帶氧運動引致「能量消耗限制」 帶氧運動於減磅或減肥效果欠佳，很大原因在於引起了「能量消耗限制」，原因在於，每個人一天裡會在並非運動的環境下消耗卡路里，例如端定的坐姿、「印腳」等，但當你透過帶氧運動消耗一定的卡路里後，自然會在當日餘下的時間顯得沒那麼活躍，例如減少印腳、以較慵懶的坐姿去坐等，補償了部分從帶氧運動中消耗的卡路里。