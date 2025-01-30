常喝牛奶增患乳癌風險？醫生拆解牛奶迷思+2大建議

乳癌是本港女性第三位致命的癌症。曾經有研究指出，喝牛奶會增加乳癌的風險，令不少人會對牛奶卻步。不過，有醫生指出，其實在過去也有原少牛奶與乳癌關聯的研究，惟結果卻正反面也有，醫生便分析迷思的真確性。

牛奶雌激素增乳癌風險？ 腫瘤科吳教恩醫生在其facebook專頁上分享指，近日很多牛奶可能導致乳癌的討論，並有人建議乳癌患者完全不應飲用牛奶。吳醫生表示，牛奶可能引起乳癌的擔憂，主要有2大因素，分別是牛奶中的雌性激素和類胰島素樣生長因子(IGF-1)，所以吳醫生就逐一解釋這些疑慮： 1. 牛奶中的雌性激素 牛奶是由乳牛的乳汁製成，過程中乳牛體內可能含有雌激素等荷爾蒙，這些荷爾蒙可能會進入牛奶中。由於乳癌與雌激素有一定的關聯，人們擔心攝取含有雌激素的牛奶可能會增加乳癌的風險。



但其實牛奶中的雌激素濃度非常低，僅為人體內自然激素濃度的1/10,000至1/100,000。即使每天飲用牛奶，攝入的雌激素量也不足以顯著改變人體的激素水平。此外，雌激素為脂溶性，因此選擇低脂或脫脂牛奶可以進一步減少可能的激素攝取。 2. 牛奶中的類胰島素樣生長因子(IGF-1) 有些早期研究指出，牛奶中的IGF-1可能促進細胞增殖，進而促進腫瘤細胞的生長，使許多人對牛奶的安全性產生疑慮。

根據目前大多數的研究顯示，牛奶中的IGF-1在人體消化過程中會被分解為氨基酸，因此不太可能以完整形式被吸收並直接影響細胞。此外，許多國家已禁止在乳牛飼養中使用生長激素，以進一步降低牛奶中IGF-1的含量，因此相關風險非常低。

3類乳癌與牛奶研究結果 不過，吳醫生指，在過去幾十年，許多研究探討牛奶與乳癌風險的關聯，但結果各不相同，大致可分為三類： 1. 認為牛奶可能增加乳癌風險 部分研究發現，攝取牛奶可能與乳癌風險的增加有關，增幅約為20%至50%。 2. 認為牛奶可能降低乳癌風險 相對地，有些研究指出，牛奶可能有保護作用，降低乳癌風險的幅度也約為20%至50%。 3. 認為牛奶對乳癌風險無影響 另外也有研究未發現牛奶與乳癌風險之間存在顯著的關聯。 某些綜合分析(meta-analysis)甚至表示，適量攝取牛奶可能對乳癌有一定的保護效果。 吳教恩醫生表示，科學研究的結論常受研究設計、參與者特徵和樣本數量等因素影響，因此不同研究得出不一致的結論並不罕見。整體而言，目前的證據顯示，牛奶與乳癌風險的關聯性微乎其微，並無足夠證據支持牛奶直接導致乳癌。

乳癌患者應避免牛奶嗎？ 因此。吳醫生提出以下關於喝牛奶的2大建議如下：

1. 乳癌患者應避免牛奶嗎？ 若您已診斷為乳癌，建議與主診醫生討論飲食選擇。有些醫生可能會基於保守的觀點，建議患者暫時避開牛奶，這主要是為了減輕心理負擔，而非因為牛奶對健康有害。 2. 健康女性是否應避免牛奶？ 目前無需特意避免牛奶。牛奶是鈣質、蛋白質及多種維他命的優質來源，有助於骨骼健康。在均衡飲食的前提下，適量飲用牛奶是安全的。 吳教恩醫生稱，雖然有部分研究提出牛奶可能增加乳癌風險，但大多數文獻並未發現顯著關聯，甚至有研究指出牛奶可能具有保護作用。因此，無論您是否罹患乳癌，都應該理性看待牛奶的攝取，避免因未經證實的假設而引起不必要的擔憂。最重要的是，定期進行乳房篩檢與健康檢查，保持健康的生活方式，才能有效降低乳癌的風險。