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健康
2025-01-21 20:30:00

常喝1種茶可降23%死亡率？醫生揭6大長壽食物防心血管疾病

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常喝1種茶可降23%死亡率？醫生揭6大長壽食物防心血管疾病

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現代人生活充斥著很多高鹽高糖的飲食，可能會引致不同的健康問題，包括心血管疾病等。有醫生指出，如果常喝1種茶，就有助降23%死亡率和心血管疾病的風險。他列出6類食物，有長壽的功效。

每天5杯綠茶可降23%死亡風險

減重醫生蕭捷健在其facebook專頁上分享指，最近幾項大型研究整理出6種「長壽食物」，適量攝取這些食物能幫助我們降低全因死亡率和心血管疾病的風險。當中包括：

1. 茶類

  • 每天5杯綠茶，死亡風險降低12%至23%。
  • 日本研究發現，男性每日飲用5杯或更多的綠茶，全因死亡風險降低12%；女性的風險更是顯著降低23%。
  • 每天喝5杯以上的綠茶，心血管疾病風險能降低20%至30%，這是因為綠茶中的多酚(如兒茶素)具有抗氧化和抗發炎的效果。
  • 紅茶也有類似好處，但相關研究較少。

2. 堅果

  • 每周5把，死亡風險能降低20%。
  • 美國的研究指出，每周吃5次堅果(如杏仁、核桃)，全因死亡風險能降低20%。
  • 堅果中含有健康脂肪(單元不飽和脂肪酸)、維他命E、抗氧化物質，對心血管和代謝健康非常有益。
  • 建議每天攝取一小把(約28克)，避免油炸或高鹽版本。

3. 魚類

  • 每周2次Omega-3魚，死亡風險能降低17%。
  • 哈佛的研究顯示，每周吃2至3次富含Omega-3的魚(如三文魚、鯖魚)，死亡風險能降低17%，心血管疾病相關的死亡率更下降36%。
  • 建議每周攝取2至3次，每次100至120克(約掌心大小)。
     
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每天5杯綠茶，死亡風險降低12%-23%。

每天5杯綠茶，死亡風險降低12%-23%。

4. 咖啡

  • 早晨2至3杯，降低全因死亡風險16%。
  • 最新的研究指出，早上喝2至3杯咖啡能降低全因死亡風險16%，並減少心血管相關的死亡率31%。
  • 早上喝咖啡不僅不影響睡眠，還能符合生理節律。建議每天早上到中午前飲用，並避免高糖的特調咖啡。

5. 全穀類

  • 每天多1份，總死亡率降低約5%。  
  • 美國研究發現，每天增加28克全穀物(如鋼切燕麥、糙米)攝取，總死亡率降低約5%。
  • 心血管疾病相關的死亡率每增加一份降低9%。減重時也要注意攝取適量的好澱粉，而不是長時間不吃。

6. 水果

  • 每天多1份，全因死亡風險降低約5%。
  • 根據發表於《英國醫學期刊》的系統性回顧分析，每天增加一份水果(約80至100克)，全因死亡風險降低約6%。
  • 不過，當每日攝取量達到約5份時，風險降低的效果會趨於平緩，不再顯著增加。

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