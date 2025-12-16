熱門搜尋:
健康
2025-12-16 07:00:00

常抽筋易攰因身體太多鈉 營養師教食15種蔬菜可降血壓

常疲倦可能是身體鈉太多？有營養師指出，如果經常出現抽筋或容易疲倦的情況，有可能是因為體內的鈉太多，短期會出現這些小病痛，但長期下來盲可能會為身體帶來高血壓、心臟病及中風等的風險。營養師表示，有15種高鉀蔬菜有助排除身體內多餘的鈉，減少疲倦或抽筋等症狀，甚至有降血壓功效，保護大腦與心臟。

常抽筋易攰因身體太多鈉

營養師李婉萍在其facebook專頁上分享指，若吃完重口味的大餐後，發現臉和四肢出現水腫，就是體內納太多的跡象。在這個情況，應選擇高鉀食物，有助身體排除多餘的鈉，可以解釋水腫症狀，甚至是高血壓、心悸、抽筋等問題。高鉀對身體十分有幫助，其益處如下：

  • 降低水腫
  • 穩定血壓
  • 減少疲勞
  • 改善心悸
  • 緩解抽筋
  • 防止便祕
  • 減少頻尿

15種蔬菜可降血壓

高鉀食物更更富含膳食纖維，有助提升整體代謝循環。營養師李婉萍推介15種高鉀蔬菜，並列出其鉀含量(每100公克)如下：

1. 青蔥 

  • 鉀含量(mg)：650         

2. 通菜

  • 鉀含量(mg)：641         

3. 菠菜

  • 鉀含量(mg)：510         

4. 白莧菜

  • 鉀含量(mg)：507         

5. 番薯葉

  • 鉀含量(mg)：401

6. 紅莧菜

  • 鉀含量(mg)：441         

7. 萵苣

  • 鉀含量(mg)：423         

8. 金菇菜

  • 鉀含量(mg)：385         

9. 小棠菜

  • 鉀含量(mg)：377

10. 山蘇   

  • 鉀含量(mg)：350

11. 牛蒡    

  • 鉀含量(mg)：358

12. 西蘭花  

  • 鉀含量(mg)：349

13. 九層塔 

  • 鉀含量(mg)：347

14. 芹菜   

  • 鉀含量(mg)：314

15. 綠竹筍

  • 鉀含量(mg)：303
瞓瞓下抽筋原因｜（am730製圖） 瞓瞓下抽筋原因｜曾進行劇烈運動（am730製圖） 瞓瞓下抽筋原因｜血液循環欠佳（am730製圖） 瞓瞓下抽筋原因｜神經系統疾病（am730製圖）

高鉀蔬菜最佳烹飪方式

營養師李婉萍又提醒，高鉀蔬菜的烹飪方法也要特別注意：
最佳方式：建議將高鉀蔬菜燙熟後拌油食用，以保留更多的鉀。
注意：若是為了排鈉，不建議過長時間川燙。若腎臟狀況不好或需要限制鉀的攝取，應將蔬菜燙久一點以降低鉀含量。

葉酸+高鉀更高效

另外，如果將高鉀食物與葉酸一起攝取可以獲得更好的效果。葉酸對於降血壓、緩解貧血以及促進大腦和心臟健康有很大的幫助。高葉酸食物例子如下：

  • 黑豆
  • 豬肝
  • 豬心
  • 蛋黃
  • 菠菜
  • 紅莧菜
  • 韭菜

搭配建議：例如，用菠菜和紅莧菜這類高鉀又高葉酸的蔬菜，搭配牛肉或煮一碗豬肝湯，能達到補血與排鈉的效果。

