常抽筋易攰因身體太多鈉 營養師教食15種蔬菜可降血壓

常疲倦可能是身體鈉太多？有營養師指出，如果經常出現抽筋或容易疲倦的情況，有可能是因為體內的鈉太多，短期會出現這些小病痛，但長期下來盲可能會為身體帶來高血壓、心臟病及中風等的風險。營養師表示，有15種高鉀蔬菜有助排除身體內多餘的鈉，減少疲倦或抽筋等症狀，甚至有降血壓功效，保護大腦與心臟。

營養師李婉萍在其 facebook專頁 上分享指，若吃完重口味的大餐後，發現臉和四肢出現水腫，就是體內納太多的跡象。在這個情況，應選擇高鉀食物，有助身體排除多餘的鈉，可以解釋水腫症狀，甚至是高血壓、心悸、抽筋等問題。高鉀對身體十分有幫助，其益處如下：

高鉀蔬菜最佳烹飪方式

營養師李婉萍又提醒，高鉀蔬菜的烹飪方法也要特別注意：

最佳方式：建議將高鉀蔬菜燙熟後拌油食用，以保留更多的鉀。

注意：若是為了排鈉，不建議過長時間川燙。若腎臟狀況不好或需要限制鉀的攝取，應將蔬菜燙久一點以降低鉀含量。

葉酸+高鉀更高效

另外，如果將高鉀食物與葉酸一起攝取可以獲得更好的效果。葉酸對於降血壓、緩解貧血以及促進大腦和心臟健康有很大的幫助。高葉酸食物例子如下：

黑豆

豬肝

豬心

蛋黃

菠菜

紅莧菜

韭菜

搭配建議：例如，用菠菜和紅莧菜這類高鉀又高葉酸的蔬菜，搭配牛肉或煮一碗豬肝湯，能達到補血與排鈉的效果。