常頭痛 睇嘢眼朦朦恐患腦癌！醫生揭7大腦癌警號 2情況下須求醫

腦癌症狀容易被忽視？有醫生指出，很多時候，腦癌症狀都會被誤以為只是太疲倦，持續的不適感如頭痛或視力異常等，都會因為這個藉口而被忽視。醫生表示，一旦身體出現7大警號，就有可能已經患上腦癌，如果在2種情況下，更應該及時求醫。

7大腦癌警號 重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，腦癌症狀經常被誤解為「僅僅是疲憊」的徵兆，以下是7個需要特別留意的警示訊號： 1. 頭痛模式變化 若你發現頭痛固定於每日清晨發作，或隨著睡眠而加劇，甚至伴隨嘔吐，這可能是腦腫瘤導致顱內壓升高的表現。研究顯示約50–60%的腦腫瘤患者以持續性頭痛作為首發症狀。 2. 視力異常 如視線模糊、物體出現重影或視野缺角，尤其在眼科檢查無異常的情況下，需懷疑顱內壓升高壓迫視神經乳頭水腫。視力改變通常與顳葉或枕葉腫瘤有關。 3. 語言及書寫障礙 若突然出現語言表達不流暢、書寫混亂的情況，可能與腦部語言中樞的受壓有關，這樣的症狀常被誤認為中風，但若影像檢查結果無血管堵塞，則須考慮腦腫瘤的可能性。 4. 肢體動作協調障礙 如發現用筷子或走路時變得不靈活，甚至手持物會突然掉下，這可能是小腦或運動區域腫瘤影響著身體的平衡與精細動作控制。研究顯示，超過40%的後顱窩腫瘤患者會出現平衡問題。 5. 性格和情緒變異 變得容易發怒、情緒不穩定或判斷力減退，常見於額葉腫瘤的患者。這類病人可能會被錯誤診斷為抑鬱症或認知障礙。 6.癲癇發作或抽搐 若從未有過癲癇病史卻突然出現抽搐，可能是皮質腦瘤的警告訊號。研究指出，大約25%的成年新發癲癇病例最終會被確診為腦腫瘤。 7. 持續噁心及嗜睡 當腦壓升高影響延腦的嘔吐中樞，可能出現反覆嘔吐，即使沒有消化道問題，且同時出現嗜睡、反應遲緩或昏迷傾向。

2情況下須求醫 黃醫生提醒，上述症狀若單獨出現不一定指向腦瘤，但若兩個或以上症狀同時出現且持續超過兩周，應立即就醫，進行腦部MRI或CT檢查。早期診治可顯著提高存活率，早期發現並完全切除腫瘤者的五年存活率可超過90%。