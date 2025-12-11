年紀大抵抗力一定差？1種方法可以令免疫細胞恢復年輕狀態

年紀愈大，似乎愈容易出現各種疾病，傷風感冒更隨時演變成致命肺炎，可見年齡增長的同時，免疫能力卻走下坡。除了注意飲食及生活習慣之外，有研究指規律運動能夠使免疫細胞恢復年輕狀態，降低體內慢性發炎，甚至改善腸道、大腦與代謝健康。

該項刊載在《Immunity & Ageing》的研究，指免疫系統會隨年齡出現免疫老化，例如T細胞減少、老化T細胞堆積、B細胞功能下降，自然殺手細胞與巨噬細胞變慢等。這些變化會造成免疫力不足及慢性發炎的免疫停滯表現，導致身體可能無法有效防禦病毒和腫瘤生長，甚至不斷釋放發炎物質造成自體損傷。

運動活化免疫系統

幸好，免疫老化和免疫停滯並非不可逆，而最自然又毋須花錢的逆轉方法就是運動。因為研究發現，規律運動能啟動免疫系統一連串重建機制，包括運動可以讓初生型T細胞重新活化，又能幫助自然殺手細胞恢復殺菌殺癌的作用，並可以降低慢性發炎指數。

研究人員指出，只要連續12星期、每星期3至5天、每天30分鐘的運動，譬如快走、游泳、慢跑或肌力訓練，免疫系統便明顯變得年輕，而且不只免疫力，連腸道、肌肉、大腦也受惠。