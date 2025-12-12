年輕頹飯生活 腸癌敲警鐘

大腸癌是香港第三常見癌症，也是致命癌症的第二位，甚至對年輕一代也漸漸造成影響。臨床腫瘤科專科醫生李慧妍指出，「近年來，大腸癌患者的年齡逐漸下降，甚至有19歲的年輕人被診斷出來。其主因除了與遺傳有關之外，日常生活習慣如吃快餐、『頹飯』即也會增加發病風險。」 大腸癌是指在大腸內部(包括結腸和直腸)形成的腫瘤，可能在身體其他地方擴散。李慧妍表示，「大腸癌最常轉移至肝臟，而肝臟的擴散通常不易察覺，患者可能單純表現為腹痛或者食慾下降；腸癌亦有可能擴散至肺、骨或腹膜。」

「頹飯」是元兇 近年來，大腸癌的年輕化趨勢明顯，過去，30至40歲的人群比較少會被發現有此病，而如今同齡層的個案較以往增加，甚至出現年僅19歲的患者。李慧妍稱，「這主要與不健康的生活方式有關，例如經常進食快餐、『頹飯』、蔬菜水果攝取不足、膳食纖維偏低，或長期處於高壓狀態等；而較年輕患者的個案則多與遺傳因素相關。」 大腸癌的成因尚不完全明確，但已知某些風險因素，例如高攝取加工肉類、低纖維飲食、吸煙、酗酒及肥胖，均可能增加患病風險。而與遺傳基因及慢性腸道疾病(如腸炎)相關的風險亦不容忽視，相關人士患上大腸癌的機會相對較高。 是癌還是痔瘡？ 早期大腸癌通常沒有明顯症狀，但可能會出現腸胃不適和排便習慣改變(如大便出血、或便秘)。隨著病情進一步發展，患者可能感到食慾不振、體重減輕等情況。腸癌患者的血便會與糞便混合，可能伴隨黏液；而痔瘡患者通常在清潔時會看到鮮血，並可能伴有疼痛感。李慧妍強調，「許多患者容易將大便出血症狀與痔瘡問題混淆。一般人未必能單憑症狀作出分辨，因此一旦發現排便異常或大便帶血，應盡快求醫檢查。」

做甚麼檢查？ 李慧妍建議50歲以上人士應考慮定期做腸癌篩查，「特別是有家族史或相關疾病的人士，可能需要在40歲時就開始進行檢查。」而大便隱血測試則是一種篩查方法，可檢測肉眼看不到的血。政府建議50歲至75歲的人士每兩年進行一次檢查。 預防腸癌 李慧妍強調，健康的生活方式是預防大腸癌的關鍵，包括健康飲食(每天三份蔬菜、兩份水果)、定期運動(每周150分鐘)，並避免吸煙和酗酒。「若有任何症狀，應盡快進行檢查，及早發現病症，可能可挽救生命。」 與癌共存 李慧妍指，大腸癌的治療隨著醫學進步而有了顯著改善，高期數的存活率也逐年提高。「有別於以往醫治癌症的概念，我們視癌症如一個慢性病，就算病情已出現擴散也好，就如高血壓或糖尿病一樣，都可長期用藥控制病情，實行『與癌共存』。」