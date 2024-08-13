消委會早前公布的測試結果中，其中一項為床上用品的抗菌和抗蟎能力，包括了金黃葡萄球菌、克雷伯氏肺炎菌和塵蟎。這三種生物對人體會造成哪些影響？

克雷伯氏肺炎菌具耐藥性

雖然名字比較少見，但克雷伯氏肺炎菌（學名︰Klebsiella pneumoniae）也是具有耐藥性的細菌之一，較多於醫院內感染。如果入侵了人體，尤其是免疫力低下時，可能成肺炎、尿路感染、敗血症等，視乎感染部位而出現發燒、咳嗽、胸痛、尿急尿頻、小便出現痛楚、休克 等症狀。糖尿病患者感染後亦可以引致肝臟感染，因此應好好控病避免併發症。

克雷伯氏肺炎菌潛伏期為幾日至幾星期，不會透過空氣傳染，主要透過接觸傳播，如手術或傷口處理等侵入性醫療過程而感染。治療克雷伯氏肺炎菌方法上，一般會使用抗生素及消炎藥等。