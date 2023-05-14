延緩老化、避免腦中風與失智 日常鍛煉6招式

安南醫院復健科主任葉典松指出，中風後可能引發血管性失智，且中風患者失智的機率比一般人高，不可不防。

「腦中風」和「失智」除了是長者常見疾病，綜覽全球人口失能及死亡的主要原因，兩者皆列位其中。安南醫院復健科主任葉典松進一步指出兩者關聯，中風後可能引發血管性失智，且中風患者失智的機率比一般人高，不可不防。

訓練肌力和記憶力 遠離腦中風及失智

葉典松主任分享腦中風常見的危險因子，像是三高(高血壓、高血脂、高血糖)、吸煙、酗酒、或作息不規律等，多數人為了預防腦中風會控制飲食，並建立健康生活型態。

葉典松主任認為，最好的方式便是維持運動習慣，衛福部國民健康署也建議國人，每天至少做30分鐘的中高強度運動，包含慢跑、騎腳踏車、登山、游泳、球類運動等，預防各類慢性病纏身。此外，平時可以將搭乘交通工具，替換成快走或騎腳踏車，或是少搭電梯、多走樓梯，來促進每日運動量。