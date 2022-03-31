延誤哮喘病情 染疫更嚴重

本港的哮喘患者，不少都在公營的普通科門診治療，可是疫情期間，部分門診撥作新冠肺炎指定診所，部分則暫停服務，餘下診所亦只安排補充藥物，未能覆診見醫生，或導致延誤病情。

患上哮喘已有14年的伍小姐，疫情影響下只能配藥，故為方便自行到坊間藥房買藥。可是這時期哮喘病情反覆，以往三個月才用完一支短效氣管舒張劑(SABA)，現一個月便用完一支，對用量也感到憂慮。「以前情況嚴重會到急症室求診，現在則怕染疫；網上資訊指使用SABA太多會令病情惡化，但發作時不用藥又很辛苦……」這是不少患者的寫照。

控病欠佳

2021年的研究發現，逾3,000個因哮喘入院人次中，有五百多人入院超過一次，近四成人進入過急症室並住院。香港哮喘管理關注工作小組成員、呼吸系統科專科醫生盧浩然指，「這反映病情控制欠佳之外，入急症室也代表病人有生命危險，未來5年因哮喘死亡或肺功能受損的風險也高，情況並不理想。」

未能使用合適藥物

全球哮喘倡議組織(GINA)早於2019建議，即使輕度哮喘，也應以混合式藥物(吸入式類固醇加長效氣管舒張劑)治療，可是在醫管局藥物名冊上列為專用藥物，只有專科醫生才可處方，普通科門診的患者未能使用。盧浩然續指，「就好像伍小姐的個案，使用SABA只可紓緩一時的徵狀，未能有效控制發炎。研究亦指只有約六成患者住院前接受了吸入式類固醇；多次入院的患者中更有15.6%未曾接受過吸入式類固醇治療。」

消毒避免用漂白水

調查發現，哮喘患者萬一染疫，需要氧氣治療、插喉、深切治療的風險比非哮喘患者的風險以倍數計算，尤其哮喘病情不穩定的患者會有較高死亡率，因此保持病情穩定最為關鍵。香港醫院藥劑師學會成員徐凱彤藥劑師認為患者應預防可觸發哮喘的源頭、繼續使用藥物，不應自己停藥或改變用藥方法，「另外，消毒方面避免用漂白水，或誘發哮喘，可選擇酒精或雙氧水清潔家居。消毒時也要保持室內通風，有需要可用手套、眼罩保護自己。」

另外，接種疫苗也是有效方法，只要過去四星期中，每星期少於兩次在日間出現徵狀、沒有因哮喘導致夜醒、每星期少於兩次使用SABA，也沒有因哮喘令活動受制，就算是病情穩定，可以接種疫苗。