從「小」近視 醫生：度數加得更快

近視開始的年紀愈小，度數增加的速度與幅度愈大，如果沒有即早預防、控制矯正，平均每年攀升75至100度，很容易便達到高度近視。

這幾年因為疫情的關係改變了大家的生活模式，尤其是小朋友們，外出活動時間減少，接觸電子產品的機會增加，除了線上學習，在家休閒看電視、打機的時間也拉長，導致許多孩童近視的度數飆升不少，讓家長們相當頭疼。

近視開始年紀愈小 度數增加幅度愈大

依據國健署2017年兒童青少年視力監測調查結果指出，小學一年級近視的盛行率為19.8%，小學六年級的盛行率為70.6%，近視的比例相當可觀。衛生福利部南投醫院眼科主任何建賢表示，近視開始的年紀愈小，度數增加的速度與幅度愈大，如果沒有即早預防、控制矯正，平均每年攀升75至100度，很容易便達到高度近視，可能會有視網膜剝離、黃斑部病變或青光眼等病變之風險。