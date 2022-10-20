從「小」近視 醫生：度數加得更快

這幾年因為疫情的關係改變了大家的生活模式，尤其是小朋友們，外出活動時間減少，接觸電子產品的機會增加，除了線上學習，在家休閒看電視、打機的時間也拉長，導致許多孩童近視的度數飆升不少，讓家長們相當頭疼。
近視開始年紀愈小 度數增加幅度愈大
依據國健署2017年兒童青少年視力監測調查結果指出，小學一年級近視的盛行率為19.8%，小學六年級的盛行率為70.6%，近視的比例相當可觀。衛生福利部南投醫院眼科主任何建賢表示，近視開始的年紀愈小，度數增加的速度與幅度愈大，如果沒有即早預防、控制矯正，平均每年攀升75至100度，很容易便達到高度近視，可能會有視網膜剝離、黃斑部病變或青光眼等病變之風險。
長效阿托品眼藥水、夜戴角膜塑型鏡片 近視控制選擇多
針對近視的控制目前有許多的選擇，何建賢表示，長效阿托品眼藥水、夜戴角膜塑型鏡片等方式皆可有效控制近視度數。他也提到前陣子有位就讀國一的小朋友，從小四發現即200度近視，接著每年增加100度，戴眼鏡時戴口罩跟吃熱食易起霧，而且愛打籃球的他覺得影響運動表現感到困擾，小六時開始佩戴角膜塑型鏡片，戴著睡覺，隔天毋須戴眼鏡，目前度數控制良好沒有增加，也能盡情運動打球。
近視控制方式各有利弊 避免用眼過度最重要
何建賢也提醒，阿托品眼藥水或造成畏光、看近模糊的狀況，眼鏡容易碰撞或孩童戴不住。而角膜塑型鏡片則可能會有異物感，並需家屬協助佩戴及清洗避免感染。更重要的是仍需要減少電子產品使用時間，避免用眼過度，需適度讓眼睛休息，維持用眼距離，並且增加外出活動的時間，來預防近視的發生與度數增加的可能性。
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