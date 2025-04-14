怕肥改飲「零卡飲料」可能愈飲愈肥！研究：1人工甜味劑令人食慾大增

近期市售零卡飲料琳瑯滿目，不少怕胖又想滿足口腹之慾的人可能會用這類飲料來取代含糖飲料，不過近期一項最新國外研究指出，食用人工甜味劑「蔗糖素」(Sucralose)，會影響大腦活動、讓人食慾增加，可能不利於體重的控制。

研究：蔗糖素增飢餓感 對 1 荷爾蒙無影響讓大腦不知已吃飽

根據CNN報道，這項最新研究已發表在國際期刊Nature Metabolism。研究團隊要求75名參與者分別喝下3種飲料：純水，以及各別加了蔗糖和蔗糖素的水，後兩者甜度相同。研究團隊也測量了參與者的空腹血糖水平，然後使用功能性磁振造影(fMRI)進行腦部掃描，透過追蹤血流來捕捉大腦不同區域的活動。參與者從掃描儀出來後，喝了3種飲料中的其中一種，然後又回到掃描儀裡。同時參與者也被要求在飲用飲料後的10分鐘、35分鐘和120分鐘進行第二輪血液檢測，再評估自己的飢餓感。

研究主要作者、加州大學洛杉磯分校醫學院糖尿病及肥胖研究所Katie Page主任表示，研究結果發現，與喝蔗糖水相比，喝下含有蔗糖素的飲料會使飢餓感增加約 17%，下丘腦和前扣帶迴皮質(anterior cingulate cortex)之間的連結也增強，推測蔗糖素可影響大腦的決策能力。此外，Page主任指出，血液檢查結果也顯示，蔗糖素對大腦用以判斷人們何時吃飽、不再飢餓的荷爾蒙沒有影響，「人們吃下甜味劑後，與甜味相關的訊號會傳遞到大腦，但沒有與荷爾蒙相關的訊號告訴大腦已經吃飽了」。