怕肥改飲「零卡飲料」可能愈飲愈肥！研究：1人工甜味劑令人食慾大增

近期市售零卡飲料琳瑯滿目，不少怕胖又想滿足口腹之慾的人可能會用這類飲料來取代含糖飲料，不過近期一項最新國外研究指出，食用人工甜味劑「蔗糖素」(Sucralose)，會影響大腦活動、讓人食慾增加，可能不利於體重的控制。
研究：蔗糖素增飢餓感 對1荷爾蒙無影響讓大腦不知已吃飽
根據CNN報道，這項最新研究已發表在國際期刊Nature Metabolism。研究團隊要求75名參與者分別喝下3種飲料：純水，以及各別加了蔗糖和蔗糖素的水，後兩者甜度相同。研究團隊也測量了參與者的空腹血糖水平，然後使用功能性磁振造影(fMRI)進行腦部掃描，透過追蹤血流來捕捉大腦不同區域的活動。參與者從掃描儀出來後，喝了3種飲料中的其中一種，然後又回到掃描儀裡。同時參與者也被要求在飲用飲料後的10分鐘、35分鐘和120分鐘進行第二輪血液檢測，再評估自己的飢餓感。
研究主要作者、加州大學洛杉磯分校醫學院糖尿病及肥胖研究所Katie Page主任表示，研究結果發現，與喝蔗糖水相比，喝下含有蔗糖素的飲料會使飢餓感增加約 17%，下丘腦和前扣帶迴皮質(anterior cingulate cortex)之間的連結也增強，推測蔗糖素可影響大腦的決策能力。此外，Page主任指出，血液檢查結果也顯示，蔗糖素對大腦用以判斷人們何時吃飽、不再飢餓的荷爾蒙沒有影響，「人們吃下甜味劑後，與甜味相關的訊號會傳遞到大腦，但沒有與荷爾蒙相關的訊號告訴大腦已經吃飽了」。
人工甜味劑讓大腦「錯亂」 恐干擾正常食慾調節
身體的所有細胞都需要葡萄糖來提供能量，而大腦消耗了血液中高達一半的糖分，因此大腦會對天然糖分(如蔬果中的葡萄糖)作出反應。而人工甜味劑會讓大腦感到錯亂，Page主任說明，大腦接收到了與甜味相關的訊號，卻無法獲得與預期相符的熱量，研究者推測，大腦可能會此時發出飢餓訊號，讓人們吃得更多。美國預防與生活型態醫學專家David Katz博士也指出，不含熱量的甜味劑會干擾正常的食慾調節，因而對體重控制和健康產生影響。
任何形式的糖都該少用！「這些食物」是隱藏糖分來源
Page主任指出，目前針對人工甜味劑的攝取仍未有一致的建議，例如美國糖尿病協會建議患有胰島素阻抗和糖尿病的人適量選用零卡的飲料和食物。而身為內分泌科醫師的Page主任，則會建議他的糖尿病和肥胖患者要減少各種甜味劑的總攝入量。Katz博士也表示，無論糖的形式如何，都應減少使用，「真正健康的飲食本來就幾乎不添加糖，根本不需要用蔗糖素來『替代』糖」。他提醒，很多不甜的食物中也添加了大量的糖和甜味劑，例如沙律醬、意大利粉醬、麵包、餅乾，甚至鹹薯片，因此在減少糖的攝取前，首先要找出食物中可能不容易被發現的隱藏糖分來源。
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