患房顫 更易心衰竭

年紀愈大，身體機能亦難免會自然衰退，加上其他病患影響，患上心房顫動的風險也愈高，不但可引起心悸及氣促等症狀，心臟衰竭及中風的風險亦會大大提高。幸而只要及早察覺病情，便可透過薄血藥等治療減低出現併發症的機率，否則待中風致半身不遂後才發現已太遲。 心臟科專科醫生鄭裕康指出，簡稱房顫的心房顫動是一種常見的心律不正問題，尤其常見於長者身上。本地研究發現每100名65歲或以上人士便有7人患有房顫，而年紀愈大患病風險愈高，例如75歲男性的患病機率便比55歲的高5倍。

風險隨年齡增長上升 為何長者容易患上房顫？鄭裕康解釋，「心臟機能隨年紀增長而退化，甚至可能積累其他誘發房顫的因素，如冠心病、高血壓等，導致罹患房顫的風險愈來愈高。」此外，其他常見於長者的病患如慢性腎病、糖尿病、慢性阻塞性肺病，以及肥胖、吸煙飲酒等問題，都會增加心跳異常的機率。

不過，房顫在早期往往只是間歇性發生，很多時也沒有明顯症狀，即使長者感覺「心慌慌」或呼吸不順也當是老毛病，以致患者通常到較後期才發現，部分人更是中風後，幾經檢查才發現問題是由房顫引起。 三成中風禍源房顫 鄭裕康稱，臨床上多達三成長者中風個案由房顫引起，原因是房顫可致心臟不規則及快速跳動，令血流無法有效泵出心臟，滯留的血液一旦凝固成血塊，流走至大腦便可引發大型的血管阻塞，造成嚴重中風。鄭裕康表示，「過去研究顯示，房顫患者中風的風險較常人高5倍，心臟衰竭則高3倍。」