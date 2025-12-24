患胰臟癌愈食愈瘦？營養師教3大飲食原則 5症狀應立即回診

胰臟癌患者飲食要注意甚麼？有營養師指出，胰臟癌患者的飲食治療很複雜，因為他們經常會出現吃很多卻還是瘦的情況。所以，患者應遵從3大飲食原則，並要小心4大飲食禁忌。營養師亦列出了6個餐單，以供大家參考，並指出，當出現7大症狀，就要及時回診治療。

胰臟癌3大症狀

營養師李婉萍在其facebook專頁上分享指，胰臟癌被稱為「癌王」，其飲食治療相當棘手，且通常伴隨著以下三個主要症狀包括：

吃很多卻還是瘦 顯著的腸胃症狀：如油便、脹氣、便秘 血糖不穩

為何胰臟癌會導致「吃了卻沒吸收」？

李婉萍解釋，胰臟癌患者出現妣上情況是因為當胰臟生病時，消化酵素的分泌會受到影響，導致食物無法有效吸收。這也造成了病人出現血糖忽高忽低、膨脹感、油便等問題，影響了他們的體重和能量水平。胰臟功能的雙重角色包括：

分泌消化酵素，幫助消化蛋白質、油脂和澱粉。

分泌胰島素，調節血糖，讓血糖進入細胞當能量。

一旦出現胰臟癌、開刀後或化療後，就可能會出現會導致「胰臟外分泌功能不全（PEI）」，即酵素不能到達小腸，導致脂肪和蛋白質分解得不好，所以造成以上症狀，令營養、肌肉和體重流失，需要「胰酶替代療法（PERT）」來幫助消化，多數胰臟癌病人後續都需要長期持續使用 PERT。