熱門搜尋:
聖誕2025 大埔宏福苑五級火 網上熱話 著數優惠 尋秦記 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
健康
2025-12-24 07:00:00

患胰臟癌愈食愈瘦？營養師教3大飲食原則 5症狀應立即回診

分享：

患胰臟癌愈食愈瘦？營養師教3大飲食原則 5症狀應立即回診

胰臟癌患者飲食要注意甚麼？有營養師指出，胰臟癌患者的飲食治療很複雜，因為他們經常會出現吃很多卻還是瘦的情況。所以，患者應遵從3大飲食原則，並要小心4大飲食禁忌。營養師亦列出了6個餐單，以供大家參考，並指出，當出現7大症狀，就要及時回診治療。

胰臟癌3大症狀

營養師李婉萍在其facebook專頁上分享指，胰臟癌被稱為「癌王」，其飲食治療相當棘手，且通常伴隨著以下三個主要症狀包括：

  1. 吃很多卻還是瘦
  2. 顯著的腸胃症狀：如油便、脹氣、便秘
  3. 血糖不穩

為何胰臟癌會導致「吃了卻沒吸收」？

李婉萍解釋，胰臟癌患者出現妣上情況是因為當胰臟生病時，消化酵素的分泌會受到影響，導致食物無法有效吸收。這也造成了病人出現血糖忽高忽低、膨脹感、油便等問題，影響了他們的體重和能量水平。胰臟功能的雙重角色包括：

  • 分泌消化酵素，幫助消化蛋白質、油脂和澱粉。
  • 分泌胰島素，調節血糖，讓血糖進入細胞當能量。

一旦出現胰臟癌、開刀後或化療後，就可能會出現會導致「胰臟外分泌功能不全（PEI）」，即酵素不能到達小腸，導致脂肪和蛋白質分解得不好，所以造成以上症狀，令營養、肌肉和體重流失，需要「胰酶替代療法（PERT）」來幫助消化，多數胰臟癌病人後續都需要長期持續使用 PERT。

adblk5
胰臟癌點解叫癌王｜症狀/存活率/成因一文睇清（am730製圖） 胰臟癌點解叫癌王｜胰臟癌是甚麼？（am730製圖） 胰臟癌點解叫癌王｜胰臟癌是甚麼？（am730製圖） 胰臟癌點解叫癌王｜胰臟癌症狀（am730製圖） 胰臟癌點解叫癌王｜胰臟癌存活率（am730製圖） 胰臟癌點解叫癌王｜胰臟癌存治療（am730製圖） 胰臟癌點解叫癌王｜胰臟癌如何預防？（am730製圖）

3大飲食原則 

另外，由於胰臟胰島素分泌變差，也會引致血糖波動，導致糖尿病。所以，胰臟癌飲食亦是血糖控制飲食。李婉萍建議，胰臟癌飲食3大原則如下：

原則一：少量多餐，固定時間吃

  • 每天5到6餐，尤其是每3-4小時進食，這樣能避免過度噁心脹氣，亦可以慢慢補充熱量和蛋白質。
  • 癌症中心亦建議食物分為拳頭大小的迷你餐，而不是一份大的正餐。

原則二：每一餐都要有蛋白質

  • 確保食物中包含蛋白質以修復組織並維持免疫系統的健康。
  • 如：雞肉、魚肉、蛋、豆腐、嫩豆花、蒸蛋、鱸魚湯、毛豆、高蛋白各式製品、乳酪、乳清蛋白、酪蛋白、BCAA支鏈胺基酸、特殊營養食品等。
  • 蛋白質有助治療期間身體修復，需求比平常高很多。

原則三：水分攝取充足

  • 每日應保證至少攝取8杯水，但應避免在吃飯時大量喝水，盡量在正餐前後一小時喝，以免影響食欲。
  • 可以喝低乳糖高蛋白牛奶、豆漿、特殊營養食品、營養奶昔、濃湯、微糖綠豆湯等，以流質來補熱量和蛋白質。
預防癌症方法｜（am730製圖） 預防癌症方法｜（am730製圖） 預防癌症方法｜（am730製圖） 預防癌症方法｜（am730製圖） 預防癌症方法｜（am730製圖） 預防癌症方法｜（am730製圖） 預防癌症方法｜（am730製圖） 預防癌症方法｜（am730製圖） 預防癌症方法｜（am730製圖） 預防癌症方法｜（am730製圖） 預防癌症方法｜（am730製圖）

5大針對症狀的飲食調整

李婉萍指出，針對症狀的飲食調整建議：

 1. 吃不下或體重掉

  • 縮小正餐，增加高熱量的小食，如高蛋白奶昔、南瓜蓉、濃豆漿、冰島乳酪＋堅果粉、南瓜泥加榛果油、魚湯＋嫩豆腐等。

 2. 脹氣、腹瀉、油便

  • 調整酵素劑量，改變飲食至低脂、軟質食物加上容易消化的蛋白質，再搭配一點蘋果泥或香蕉少量，因為水溶性纖維能幫糊住腸道。避免油炸與過甜食物。

 3. 便秘

  • 多喝溫水，適度運動，並多食用熟軟蔬菜蓉加油脂。

 4. 血糖忽高忽低

  • 確保少量多餐，避免長時間空腹，以穩定血糖。

 5. 黃疸、膽道引流後

  • 油脂攝取要分散且減少，密切與醫師或營養師合作調整飲食。

一日六餐例子

李婉萍列出一日六餐例子如下：

早餐

  • 魚粥(白飯或胚芽米熬軟) + 滷嫩豆腐 + 軟煮蕃薯葉，淋少許好油。

上午點心

  • 240 ml低乳糖高蛋白牛奶或溫豆漿一杯 + 半根香蕉或小碗木瓜蓉。

午餐

  • 白飯或藜麥粥 + 炒蝦仁或蒸鱸魚 + 毛豆炒蛋 + 軟花椰菜湯。

下午點心

  • 冰島/希臘乳酪 + 堅果粉。

晚餐

  • 半碗白飯 + 南瓜燉雞腿 + 冬瓜湯。

睡前點心

  • 特殊營養食品或溫豆漿一杯。

5症狀應立即回診

李婉萍指，如果出現以下情況，應立即回診：

  • 一周內體重掉超過0.5-1公斤或連續兩周體重下降。
  • 餐餐都感到脹氣、腹瀉、便秘或油便。
  • 吃不完六成的餐量，進食量掉到平常的一半以下。
  • 血糖不穩定，經常感到頭暈或出汗，或飯後一直高血糖。
  • 黃疸加重、尿色很深或極度疲倦。

營養師表示，胰臟癌的飲食管理並不是簡單的問題，很多因素都會交織影響。因此，我

ADVERTISEMENT

居家旅行必備✔送你克痛施特傷風感冒素

ad