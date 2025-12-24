患胰臟癌愈食愈瘦？營養師教3大飲食原則 5症狀應立即回診

胰臟癌患者飲食要注意甚麼？有營養師指出，胰臟癌患者的飲食治療很複雜，因為他們經常會出現吃很多卻還是瘦的情況。所以，患者應遵從3大飲食原則，並要小心4大飲食禁忌。營養師亦列出了6個餐單，以供大家參考，並指出，當出現7大症狀，就要及時回診治療。
胰臟癌3大症狀
營養師李婉萍在其facebook專頁上分享指，胰臟癌被稱為「癌王」，其飲食治療相當棘手，且通常伴隨著以下三個主要症狀包括：
- 吃很多卻還是瘦
- 顯著的腸胃症狀：如油便、脹氣、便秘
- 血糖不穩
為何胰臟癌會導致「吃了卻沒吸收」？
李婉萍解釋，胰臟癌患者出現妣上情況是因為當胰臟生病時，消化酵素的分泌會受到影響，導致食物無法有效吸收。這也造成了病人出現血糖忽高忽低、膨脹感、油便等問題，影響了他們的體重和能量水平。胰臟功能的雙重角色包括：
- 分泌消化酵素，幫助消化蛋白質、油脂和澱粉。
- 分泌胰島素，調節血糖，讓血糖進入細胞當能量。
一旦出現胰臟癌、開刀後或化療後，就可能會出現會導致「胰臟外分泌功能不全（PEI）」，即酵素不能到達小腸，導致脂肪和蛋白質分解得不好，所以造成以上症狀，令營養、肌肉和體重流失，需要「胰酶替代療法（PERT）」來幫助消化，多數胰臟癌病人後續都需要長期持續使用 PERT。
3大飲食原則
另外，由於胰臟胰島素分泌變差，也會引致血糖波動，導致糖尿病。所以，胰臟癌飲食亦是血糖控制飲食。李婉萍建議，胰臟癌飲食3大原則如下：
原則一：少量多餐，固定時間吃
- 每天5到6餐，尤其是每3-4小時進食，這樣能避免過度噁心脹氣，亦可以慢慢補充熱量和蛋白質。
- 癌症中心亦建議食物分為拳頭大小的迷你餐，而不是一份大的正餐。
原則二：每一餐都要有蛋白質
- 確保食物中包含蛋白質以修復組織並維持免疫系統的健康。
- 如：雞肉、魚肉、蛋、豆腐、嫩豆花、蒸蛋、鱸魚湯、毛豆、高蛋白各式製品、乳酪、乳清蛋白、酪蛋白、BCAA支鏈胺基酸、特殊營養食品等。
- 蛋白質有助治療期間身體修復，需求比平常高很多。
原則三：水分攝取充足
- 每日應保證至少攝取8杯水，但應避免在吃飯時大量喝水，盡量在正餐前後一小時喝，以免影響食欲。
- 可以喝低乳糖高蛋白牛奶、豆漿、特殊營養食品、營養奶昔、濃湯、微糖綠豆湯等，以流質來補熱量和蛋白質。
5大針對症狀的飲食調整
李婉萍指出，針對症狀的飲食調整建議：
1. 吃不下或體重掉
- 縮小正餐，增加高熱量的小食，如高蛋白奶昔、南瓜蓉、濃豆漿、冰島乳酪＋堅果粉、南瓜泥加榛果油、魚湯＋嫩豆腐等。
2. 脹氣、腹瀉、油便
- 調整酵素劑量，改變飲食至低脂、軟質食物加上容易消化的蛋白質，再搭配一點蘋果泥或香蕉少量，因為水溶性纖維能幫糊住腸道。避免油炸與過甜食物。
3. 便秘
- 多喝溫水，適度運動，並多食用熟軟蔬菜蓉加油脂。
4. 血糖忽高忽低
- 確保少量多餐，避免長時間空腹，以穩定血糖。
5. 黃疸、膽道引流後
- 油脂攝取要分散且減少，密切與醫師或營養師合作調整飲食。
一日六餐例子
李婉萍列出一日六餐例子如下：
早餐
- 魚粥(白飯或胚芽米熬軟) + 滷嫩豆腐 + 軟煮蕃薯葉，淋少許好油。
上午點心
- 240 ml低乳糖高蛋白牛奶或溫豆漿一杯 + 半根香蕉或小碗木瓜蓉。
午餐
- 白飯或藜麥粥 + 炒蝦仁或蒸鱸魚 + 毛豆炒蛋 + 軟花椰菜湯。
下午點心
- 冰島/希臘乳酪 + 堅果粉。
晚餐
- 半碗白飯 + 南瓜燉雞腿 + 冬瓜湯。
睡前點心
- 特殊營養食品或溫豆漿一杯。
5症狀應立即回診
李婉萍指，如果出現以下情況，應立即回診：
- 一周內體重掉超過0.5-1公斤或連續兩周體重下降。
- 餐餐都感到脹氣、腹瀉、便秘或油便。
- 吃不完六成的餐量，進食量掉到平常的一半以下。
- 血糖不穩定，經常感到頭暈或出汗，或飯後一直高血糖。
- 黃疸加重、尿色很深或極度疲倦。
營養師表示，胰臟癌的飲食管理並不是簡單的問題，很多因素都會交織影響。因此，我