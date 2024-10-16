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健康
2024-10-16 14:30:25

感覺攰到崩潰！錯過訊息就恐懼、焦慮？研究警告：小心你的心理健康

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抑鬱
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剛過去的1010日是世界心理健康日，世界心理衛生聯盟(WFMH)將今年的主題訂為「職場心理健康」(It's time to Prioritize Mental Health in the Workplace)。《2023亞洲心理健康指數》的報告指出，87%員工承受中高度心理健康風險，造成員工敬業度降低、缺勤嚴重和流動率提升，進導致下降。根據20248月刊登於《SAGE Open期刊》的研究指出：「錯失恐懼症」加上過載的資訊，是影響員工心理健康和感覺累垮的主要危險因子。

資訊過載 導致影響身心健康

新北市土城醫院暨長庚醫院精神科醫生劉嘉逸說明，資訊過載可能致使我們產生「資訊焦慮」和「資訊疲勞症候群」。在講求效率，重視「資訊管理」及「數碼工作」的職場，更可能發生因資訊超載和擔心錯過訊息的恐懼與焦慮。該研究提醒我們，此種焦慮會影響員工心理健康，甚至造成崩潰，影響生產力與離職率。

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資訊過載

新北市土城醫院暨長庚醫院精神科醫生劉嘉逸說明，資訊過載可能致使我們產生「資訊焦慮」和「資訊疲勞症候群」。

身體狀況與工作效率 察覺自身健康狀況　

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，在數碼化工作環境中，員工可從身體狀況與工作效能是否明顯改變來覺察，像是常感到焦慮、不安、緊張甚至睡不著，這些現象代表有過多的壓力與負荷，有時可能不只是工作，而是家裡的事情，像孩子生病或父母親需要陪伴就醫等加總因素導致。可用條列式檢視自己的工作與身心狀況，是不是工作效能下降或一直覺得吃不消、悶悶不樂，之前很感興趣的現在甚麼都不想做，甚至經常感冒、身體出現疱疹等現象，都是健康的警號。

工作訊息

員工下班後收到工作訊息或會感到困擾，僱主要能接受員工的已讀不回，並和員工保持充分溝通與適度關心。

避免員工累垮 僱主應關注這些事項

葉雅馨提醒，僱主要能接受員工的已讀不回，並和員工保持充分溝通與適度關心，例如下班後不傳工作訊息，緊急且有時效性的工作可先跟員工討論，確認建立一致的工作互動管道與文化，有助於降低員工怕錯過訊息的焦慮感，其次應積極注意員工的請假狀況和工作表現變化，例如病假變多，原很快完成的工作卻延遲或交不出來，透過觀察適時給予幫助，避免員工在數碼化工作中累垮。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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