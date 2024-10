感覺攰到崩潰！錯過訊息就恐懼、焦慮？研究警告：小心你的心理健康

剛過去的10月10日是世界心理健康日,世界心理衛生聯盟(WFMH)將今年的主題訂為「職場心理健康」(It's time to Prioritize Mental Health in the Workplace)。《2023亞洲心理健康指數》的報告指出,87%員工承受中高度心理健康風險,造成員工敬業度降低、缺勤嚴重和流動率提升,進而導致生產力下降。根據2024年8月刊登於《SAGE Open期刊》的研究指出:「錯失恐懼症」加上過載的資訊,是影響員工心理健康和感覺累垮的主要危險因子。