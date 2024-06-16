成年仍大爆瘡好煩惱！「1種新型治療方式」戰痘不留疤

傑夫從青少年就飽受青春痘困擾，因未妥善治療導致留疤，雖嘗試過各種方式，但疤痕不僅無法完全抺去，而且年過35歲仍反覆發作！

青春痘六成持續到成年 揭 3 大成因 暗瘡俗稱青春痘，是大眾普遍面臨的皮膚問題，根據文獻顯示，超過85%青少年有青春痘問題，其中更有64%會持續到20歲以後，就是俗稱的「成人痘」。 台灣醫用雷射光電學會理事長胡倩婷說明，青春痘的成因跟內分泌、日常飲食作息、氣候等有關，以上因素很有機會影響到皮脂腺的分泌變得更加旺盛，加上毛孔堵塞就更容易造成發炎，形成青春痘。而皮脂腺就是出油的根源。

痘痘痕跡難抹滅 治療方式：口服藥、藥膏、激光 兒童痘因為年紀的限制，很多藥物無法使用，如何達到最有效的治療與降低疤痕的形成，都是相當重要的。 傳統治療方法如口服藥物治療和外用藥膏，固然有效，但許多人在治療時誤信偏方，或自行購買成藥導致治療成效欠佳，或未找尋專業的醫療團隊進行評估，誤使用不適合的激光治療，造成錯誤的治療引發更多的後續處理。 胡倩婷表示，光電雷射在醫療上已發展多年，特別是在皮膚科及眼科等領域，而青春痘的治療從過往的染料雷射、油切雷射等，到近期的脈衝光，一直在不斷地發展相關應用。

治療青春痘新選擇 傳統治療合併新型光電雷射治療 新型青春痘雷射治療讓許多不適合吃藥的族群，如兒童、備孕婦女或孕婦等，或僅依靠口服藥物未能達理想及停藥後復發的青春痘患者，獲得了全新的選擇。 皮膚科專科醫生周宛儀說明，新型激光治療是針對不想吃藥或合併輔助治療的選擇，利用1450nm及450nm波長來進行治療。1450nm能讓皮脂腺萎縮，比較不會出油或長痘，治療過程中搭配冷媒降溫，比傳統激光的疼痛感低很多；450nm藍光的波長可以有效殺菌，使痤瘡桿菌中的紫質產生自由基達到滅菌的效果。 而文獻也顯示，經過1450nm及450nm激光3次治療並追蹤12周後，發炎程度從4下降到1.9、發炎型痤瘡減少62.3%、皮脂分泌量減少50%。