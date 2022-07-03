手機靜音反而囉囉攣 怕漏訊息不斷Check添壓力

你試過想專心做事而把手機設置至靜音或震機狀態嗎？但如果你是「FOMO」一族，即害怕錯過(Fear of missing out)，有研究就顯示電話沒有響聲反而會令你更加難專心，於是花更多時間反覆打開手機，查看是否有新訊息或來電。

四日測試

該項研究找來138名iPhone用家進行為期四日的測試，當中42%調校為震機，8.7%人選擇靜音模式，其他人則正常響鬧。所有人在測試前先完成一份問卷，以了解自己是否「FOMO」，而測試期間手機會啟動屏幕使用計時工具，讓研究人員可以清楚記錄用家用手機的時間。

結果發現，將手機靜音的人，使用社交媒體及檢查手機的頻率和時間，都比正常響機的人為多，而有FOMO的人不只更常打開手機查看，而且焦慮受壓的情況也更為嚴重。研究已刊載於《Computers in Human Behavior》。