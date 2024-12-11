手腳冰冷食療｜狂進補或上火？ 寒厥、氣鬱等四類藥膳大公開

天氣逐漸轉涼，有些人開始會感到手腳冷冰冰；等到了冬天，晚上睡覺就算穿厚襪、蓋棉被許久都不能暖和起來，嚴重還會影響到自身與枕邊人的睡眠品質。大多數人會認為自己是因為寒性體質，開始進補薑母鴨或麻油雞等食材，但中醫師賴睿昕指出，並不是每一個人都屬於寒性體質，若屬於熱性或是鬱性體質，吃再多補也不會改善手腳冰冷，反而會導致生 暗瘡 或是 生痱滋 等上火情形。

陰陽兩氣不相接 手腳冰冷有四大類型

中醫將手腳冰冷的現象稱為「厥逆」，認為主要和陰陽二氣不相接有關，又可細分為寒厥、熱厥、氣鬱及痰厥四大類型。賴睿昕中醫師說明，第一種寒厥比較接近一般人所認為的陽虛，通常還會伴隨著面色蒼白、腰膝冷痛，容易腹瀉等症狀，其手腳冰冷的範圍也會較大，不只是手掌腳掌，冷感還可能會往上延伸至手肘跟膝蓋，像這類型的就很適合進補溫熱的藥物及食材，或使用腹部和足部艾灸，補充體內陽氣。

熱厥、痰厥及氣鬱這三類屬於實症而非虛症，主要是由於邪氣積累體內阻礙氣機的分布，導致陽氣無法順利地溫煦末梢肢體，會感覺到軀幹燥熱但四肢冰冷這樣特別的情況。除了手腳冰冷，熱厥型還會伴隨著口乾眼乾、胸腹灼熱，便祕等熱象的表現；痰厥型則會有食慾低落、咽喉卡痰、胸悶等症狀；而氣鬱型也是現代人最為常見的類型，這類型的人通常久坐跟龐大的情緒壓力，同時會有頭痛、胸悶腹痛、心悸等不適表徵。臨床對於後面三種類型的患者處理方式要個別以清熱、祛痰及理氣為優先，否則一味的進補只是會使得氣機阻塞的更厲害，越補越上火、越煩躁，可能長痘痘及嘴破，還可能進一步導致嚴重便祕和口臭。