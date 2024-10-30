手臂訓練｜勿忽視肱肌及三頭肌 想變粗點樣最有效率？

雖然腹肌最吸引眼球、更能顯示你有幾Fit，不過在街上總不會無原無故拉起上衣，所以最能突顯你強健體魄的會是一雙手臂。現在就有方法讓你可在短時間內將手臂練得更粗壯，不想錯過就要留意下文。

肱肌 可墊起老鼠仔

強壯的手臂人們通常想起「老鼠仔」二頭肌，但要手臂整體圍度增加，就不能忽視三頭肌和肱肌。前者比二頭肌體積更大，而肱肌則可墊起老鼠仔，也有助手臂粗壯和令二頭肌更宏偉。