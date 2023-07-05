抑鬱｜產後抑鬱有甚麼症狀？咩人較易患病？家人朋友可做甚麼？

一名42歲女子去年3月，涉嫌在深井一條行人天橋拋下初生女兒，導致女嬰死亡。今日在高等法院被判處兩年感化令。法官形容事件為一場悲劇，呼籲社會關注產後抑鬱的媽媽。大部分的產後抑鬱均沒有成因，情況可維持數周至數月，如情況輕微，其實可透過家人及朋友的支持而得到改善，但如果情況嚴重，就需要盡快求醫。
產後抑鬱症狀
- 抑鬱
- 脾氣暴躁
- 疲憊
- 失眠
- 食慾不振
- 失去性興趣
- 不能應付生活
- 內疚
- 焦慮
產後一個月內發生
不是每一個婦女都會出現產後抑鬱，約一半的女性在嬰兒出生後的第三至四日會感到少許悲傷、平淡無味及缺乏自信，但狀況只會維持數天。而產後抑鬱的個案多數於產後的一個月內發生，亦可能於半年後才出現。
產後抑鬱的高危族群
- 曾患上產後抑鬱或抑鬱症
- 缺乏伴侶支持
- 嬰兒早產或有疾病
- 在童年時失去母親
- 近日生活出現壓力
家人朋友可做甚麼？
女性在生產後非常需要身邊的支持，作為家人、伴侶或朋友，在她們說出產後的感受時，不要覺得震驚或失望，應該耐心聆聽，並確保產婦可獲得所需的支持及幫助。
患上產後抑鬱並不可怕，不要因產婦患病而感到震驚或失望，可在實際的生活上給予協助，例如購物、餵嬰兒、替嬰兒更換尿片及做家務等。