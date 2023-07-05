抑鬱｜產後抑鬱有甚麼症狀？咩人較易患病？家人朋友可做甚麼？

不是每一個婦女都會出現產後抑鬱，約一半的女性在嬰兒出生後的第三至四日會感到少許悲傷、平淡無味及缺乏自信，但狀況只會維持數天。而產後抑鬱的個案多數於產後的一個月內發生，亦可能於半年後才出現。

伴侶可在實際的生活上給予協助，例如照顧嬰兒及做家務等。

家人朋友可做甚麼？

女性在生產後非常需要身邊的支持，作為家人、伴侶或朋友，在她們說出產後的感受時，不要覺得震驚或失望，應該耐心聆聽，並確保產婦可獲得所需的支持及幫助。

患上產後抑鬱並不可怕，不要因產婦患病而感到震驚或失望，可在實際的生活上給予協助，例如購物、餵嬰兒、替嬰兒更換尿片及做家務等。