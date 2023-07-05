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健康
2023-07-05 19:10:49

抑鬱｜產後抑鬱有甚麼症狀？咩人較易患病？家人朋友可做甚麼？

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抑鬱｜產後抑鬱有甚麼症狀？咩人較易患病？家人朋友可做甚麼？

大部分的產後抑鬱均沒有成因，情況可維持數周至數月。

一名42歲女子去年3月，涉嫌在深井一條行人天橋拋下初生女兒，導致女嬰死亡。今日在高等法院被判處兩年感化令。法官形容事件為一場悲劇，呼籲社會關注產後抑鬱的媽媽。大部分的產後抑鬱均沒有成因，情況可維持數周至數月，如情況輕微，其實可透過家人及朋友的支持而得到改善，但如果情況嚴重，就需要盡快求醫。

抑鬱｜產後抑鬱有甚麼症狀？咩人較易患病？家人朋友可做甚麼？

不是每一個婦女都會出現產後抑鬱。

產後抑鬱症狀

  • 抑鬱
  • 脾氣暴躁
  • 疲憊
  • 失眠
  • 食慾不振
  • 失去性興趣
  • 不能應付生活
  • 內疚
  • 焦慮
抑鬱｜產後抑鬱有甚麼症狀？咩人較易患病？家人朋友可做甚麼？

產後抑鬱的個案多數於產後的一個月內發生。

產後一個月內發生

不是每一個婦女都會出現產後抑鬱，約一半的女性在嬰兒出生後的第三至四日會感到少許悲傷、平淡無味及缺乏自信，但狀況只會維持數天。而產後抑鬱的個案多數於產後的一個月內發生，亦可能於半年後才出現。

抑鬱｜產後抑鬱有甚麼症狀？咩人較易患病？家人朋友可做甚麼？

伴侶的支持對於產後媽媽十分重要。

產後抑鬱的高危族群

  • 曾患上產後抑鬱或抑鬱症
  • 缺乏伴侶支持
  • 嬰兒早產或有疾病
  • 在童年時失去母親
  • 近日生活出現壓力
抑鬱｜產後抑鬱有甚麼症狀？咩人較易患病？家人朋友可做甚麼？

伴侶可在實際的生活上給予協助，例如照顧嬰兒及做家務等。

家人朋友可做甚麼？

女性在生產後非常需要身邊的支持，作為家人、伴侶或朋友，在她們說出產後的感受時，不要覺得震驚或失望，應該耐心聆聽，並確保產婦可獲得所需的支持及幫助。

患上產後抑鬱並不可怕，不要因產婦患病而感到震驚或失望，可在實際的生活上給予協助，例如購物、餵嬰兒、替嬰兒更換尿片及做家務等。

常見問題

案發女子做了甚麼事？

一名42歲女子去年3月，涉嫌在深井一條行人天橋拋下初生女兒，導致女嬰死亡，法官判刑時形容事件是一場悲劇，呼籲社會關注詳情請按此

產後抑鬱有甚麼症狀？

症狀包括抑鬱、脾氣暴躁、疲憊詳情請按此

誰較易患上產後抑鬱？

曾患上產後抑鬱或抑鬱症、缺乏伴侶支持詳情請按此

家人朋友可給予甚麼支援？

女性在生產後非常需要身邊的支持，作為家人、伴侶或朋友詳情請按此

 

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