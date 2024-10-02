折解生蛇常見三大迷思

醫學上稱為「帶狀疱疹」的「生蛇」，可謂水痘的後遺症。小時候感染了水痘帶狀疱疹病毒(varicella-zoster virus，簡稱VZV)出水痘，康復後這病毒仍會一直潛伏在我們的神經系統，當日後免疫力下降時，就會攻擊神經線，並走上所屬的皮膚表面範圍導致出疹及水疱，令人生蛇。

生蛇是一種病毒染，具傳染性，因為患處有水疱能滲出含水痘帶狀疱疹病毒的液體，經接觸可傳染他人。不過張兆麟澄清，「被生蛇患者傳染的人是不會生蛇而是會出水痘。生蛇和出水痘的病原體雖是同一病毒，但生蛇源於自身內在的潛伏病毒，而非外在的傳播媒介例如空氣中的飛沫。」

迷思二 最危險是「繞過身體一圈」而死？

張兆麟指並不符合實情，「神經根是從脊椎向左右兩邊伸出來傳遞皮膚感覺訊息，每邊的每一條各有所負責的相關皮膚表面(即是皮節)。而病毒就會在所藏身的某一個神經結節出發，再選定沿著左邊抑或右邊的單一神經根繼續走上去所掌管的皮節而發病。由於左右兩邊神經根不相連，生蛇的病灶又是單側，不會越過身軀中線，故不能把身體圍繞一圈。」

臨床上生蛇最危險的是小部分免疫力過低的患者，或容易出現一些嚴重併發症，例如：病發於眼睛會併發角膜炎或甚致失明，在耳朵則可損耳道或甚致失聰，另罕見個案更會併發肺炎或腦炎，可對性命構成威脅。「假如突然發現左右兩邊同時出現疑似紅疹，並彼此擴散至幾近相連成一圈，則往往並非一般的生蛇情況，必須立即求醫找出原因。」

迷思三 生過蛇可終生免疫？

患者並不能終生免疫！張兆麟指首次感染水痘帶狀疱疹病毒所患的是水痘，而水痘出過一次後可終生免疫，「但當該病毒潛伏體內多年再次活躍時，所患的就不會再是水痘而是生蛇。由於該病毒匿藏體內終生不死，隨時會趁我們免疫力弱時再度肆虐，因此生蛇是有可能復發，絕非病發過一次後終生免疫。」

猶幸現時只要把握病發頭3天(72小時)內就醫確診，按指示完成藥物療程及正確護理患處，可有效減輕紅疹的刺痛和減少水疱數量，助加快痊愈，改善後遺神經痛的嚴重性。另高危者亦可按需要打蛇針(帶狀疱疹疫苗)作預防。