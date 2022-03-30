持續失眠 易患情緒病

本港的調查發現，每10名港人就有7人有失眠問題，年齡愈大，失眠愈多，而女性失眠的機率亦比男性高。精神科專科醫生曹國柱指出，「此外，城市人比農村人較易失眠；而社會階級較低者，亦會因收入較低、較長時間工作賺錢而較常有失眠問題。」

疫情之下，失眠的個案數字有所上升。如有長期失眠問題，除增加心血管疾病、癌症、認知障礙症等風險之外，亦會因感到焦慮、抑鬱、煩躁而致情緒病；反之也可由情緒病引起失眠問題，形成惡性循環。

生理心理均可出事

不少人認為失眠是個小問題，但研究證實，出現難以入眠、經常早起及日間執行功能下降的失眠症狀，患上心血管病的比率，比沒有症狀人士高出18%；心理方面，失眠人士較易感焦慮、抑鬱或想自殺，又或引發精神科疾病如躁狂症、思覺失調或妄想症、容易感到孤獨或被孤立、也難以集中精力，做事提不起勁。

疫情下新症增

曹國柱表示，「精神健康問題相反也可影響睡眠，如焦慮症令人左思右想，嘗試入睡或使恐慌發作；妄想症和思覺失調或因出現幻覺而感不安，未能入眠；躁狂症則令人情緒高漲沒有睡意。受疫情影響，失眠新症有所增加，原因是怕染疫、因社會措施感到壓抑、經濟受影響等而引致精神問題；而原本穩定的精神科病人，亦有復發或反覆情況。」

藥物改善徵狀

失眠似冰山一角，可能隱藏著很大問題，如形成惡性循環，更應及早諮詢醫生和處理。曹國柱續指，「醫生有機會為患者處方安眠藥供短期使用改善徵狀，並抽絲剝繭找出背後原因如情緒問題等，加以解決。」大眾或對安眠藥有疑慮，如副作用、造成依賴或有「戒斷」反應。「事實上安眠藥有不同種類，如非苯二氮平類作用劑、褪黑色素作用劑、抗組織胺等，只要依照醫生指示使用則問題不大。」

配合認知行為治療

新一代安眠藥雙重食慾素受體拮抗劑(DORA)則以阻斷腦中食慾素來抑制喚醒訊號治療失眠，臨床試驗中患者可更快入睡並維持較長睡眠時間；中止使用DORA亦未出現戒斷反應，表明不會產生依賴。曹國柱補充，「認知行為治療也有助避免再次失眠，當中包括睡眠衛生、重新同步日夜光暗和睡眠、放鬆如呼吸練習、不帶工作和手機上床，讓床與睡眠連結等。」