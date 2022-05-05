控制血糖｜食飯都得 4個建議助你擊退糖尿病

糖尿病是常見的慢性疾病，沒有妥善治療可能引起心血管疾病及腎衰竭等併發症，不少患者怕血糖急升連飯也不敢多吃。其實只要掌握控制血管的4個招數，適量進食飯麵亦不會影響血糖的控制。

控制血糖建議 1. 高纖低糖飲食

纖維豐富的蔬菜絕對是糖尿病患者進食的首選，而且食用分量要比主食澱粉食物多，可幫助延緩血糖上升，能有效穩定血糖。除了蔬菜之外，全榖類主食亦比精緻澱粉含有更多纖維，以全穀雜糧及帶皮的根莖類食為替代白飯等精緻澱粉，便是不錯的選擇。至於纖維含量豐富的水果，亦有不少糖分，吃多了隨時令血糖飈升，故此一定要嚴控食量。