控制飲食、運動減肥無效 可考慮胃水球

瘦不一定等於美，但過肥一定唔好，世界衛生組織已將肥胖列為疾病，在亞太區，當身體質量指數(BMI)高於23為超重；高於25則屬肥胖。當身體積聚過多脂肪時，會增加患上糖尿病、心血管疾病甚至癌症的風險。如果透過控制飲食及運動無法減重，亦可考慮內科及外科方法，如胃水球手術。

肥胖症影響身體不同系統

香港浸信會醫院外科顧問醫生林展滔指，除了量度BMI，量度體脂分布及腰圍也可診斷病人是否患有肥胖症。醫學界也指出，肥胖症對身體不同系統有不同程度的影響，包括心血管疾病、睡眠窒息、影響關節、糖尿病，甚至增加患上癌症的風險。