控制飲食、運動減肥無效 可考慮胃水球

瘦不一定等於美，但過肥一定唔好，世界衛生組織已將肥胖列為疾病，在亞太區，當身體質量指數(BMI)高於23為超重；高於25則屬肥胖。當身體積聚過多脂肪時，會增加患上糖尿病、心血管疾病甚至癌症的風險。如果透過控制飲食及運動無法減重，亦可考慮內科及外科方法，如胃水球手術。
肥胖症影響身體不同系統
香港浸信會醫院外科顧問醫生林展滔指，除了量度BMI，量度體脂分布及腰圍也可診斷病人是否患有肥胖症。醫學界也指出，肥胖症對身體不同系統有不同程度的影響，包括心血管疾病、睡眠窒息、影響關節、糖尿病，甚至增加患上癌症的風險。
一部分人肥胖的成因與遺傳及先天因素有關，而另一部分則為後天因素引起。現代人的飲食習慣、生活習慣、社會問題及心理問題等，都有可能導致病人出現肥胖症。
減重金字塔
想減肥可先從飲食及運動著手，林展滔稱，醫生在治療肥胖症時，會根據減重金字塔評估，最基本就是節食及運動，其次為內科藥物治療，包括減肥針等，再上一層就是外科治療，包括胃水球治療及縮胃手術。「醫生一般會根據患者的需要及BMI評估，如果BMI較高，保守治療及藥物治療效果就相對較低及只能達到短期效果。」
外科治療比保守療法有效
胃水球比起現階段所有的保守療法更有效、長久，一般可達到大幅度的減重，它的其中一個好處是非創傷性，毋須開刀切除胃部，只需要透過內窺鏡置入胃水球。不過胃水球非永久性，林展滔解釋，置入胃水球後，病人會有飽腹感，從而減少進食，但仍須積極配合飲食及運動才可達到最佳效果，至術後約6至12個月後就要取出，但如病人在飽腹感消失後未有控制飲食，體重就有機會反彈。林展滔強調，處理肥胖問題時，病人要配合嚴格飲食控制及適量運動，亦要自律才可達到持久及最佳效果。
如患有胃部疾病，譬如嚴重胃潰瘍、曾接受胃部手術，或嚴重胃酸倒流，則未必適合放置胃水球。胃水球創傷性較低，較藥物有效但仍有一定限制，林展滔指出，相比之下外科手術的效果會更顯著，尤其是BMI達35以上的患者。另外，如病人在置入胃水球後仍未見效，就可能要與醫生商討，是否需要接受其他減重手術，去達到理想的減重效果。