健康
2025-10-26 09:00:00

早餐食1種超級食物可戒零食心癮！護心又穩血糖 營養師揭5大功效

食麥皮可以戒走吃零食的心癮？有營養師指出，其實早上一碗麥皮是早餐的理想選擇，不但有保護心臟和穩定血糖功效，更可以止住自己想吃零食的心癮。營養師指出，燕麥的5大健康功效。

5大燕麥功效

營養師王證瑋在其facebook專頁上分享指，燕麥看似樸素的穀物，實則是超級食物中的長青樹。他強調小小的一碗麥皮當中有不少營養，為身體帶來各種好處：

 1. 護心血管

  • 燕麥富含β-聚葡萄糖，能有效降低壞膽固醇(LDL)，保持血管通暢。
  • 對於三高族群來說，長期食用燕麥就像為心臟加了一層天然保護罩。

 2. 穩定血糖

  • 作為低GI食材，燕麥的澱粉釋放速度緩慢，不會引起血糖的急速波動。
  • 對希望控制血糖或避免餐後疲倦的人來說，燕麥是理想的主食選擇。

 3. 高纖維助消化

  • 燕麥的膳食纖維有助於促進腸道蠕動，改善便秘問題。
  • 還能餵養腸道好菌，幫助維持菌相平衡，增強腸胃功能。

 4. 增加飽足感

  • 燕麥的高纖維和慢釋放能量特性，使你在餐後能持久感到飽足，減少隨意進食的機會。
  • 對於減重族群來說，燕麥是低卡又有效的小幫手。

 5. 抗壓

  • 燕麥中含有的鎂與鋅可以穩定神經，參與能量代謝，特別適合經常熬夜和面對壓力的上班族。
王證瑋建議，選購時，應優先選擇「原型燕麥」(如燕麥片或燕麥粒)，並避免選含糖或奶精的速食燕麥。而腸胃敏感的人可從小量開始，並搭配足夠水分，以避免脹氣。亦建議搭配蛋白質、蔬果一同進食，讓早餐更均衡且營養豐富。

