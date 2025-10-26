早餐食1種超級食物可戒零食心癮！護心又穩血糖 營養師揭5大功效

食麥皮可以戒走吃零食的心癮？有營養師指出，其實早上一碗麥皮是早餐的理想選擇，不但有保護心臟和穩定血糖功效，更可以止住自己想吃零食的心癮。營養師指出，燕麥的5大健康功效。

5大燕麥功效 營養師王證瑋在其facebook專頁上分享指，燕麥看似樸素的穀物，實則是超級食物中的長青樹。他強調小小的一碗麥皮當中有不少營養，為身體帶來各種好處： 1. 護心血管 燕麥富含β-聚葡萄糖，能有效降低壞膽固醇(LDL)，保持血管通暢。

對於三高族群來說，長期食用燕麥就像為心臟加了一層天然保護罩。 2. 穩定血糖 作為低GI食材，燕麥的澱粉釋放速度緩慢，不會引起血糖的急速波動。

對希望控制血糖或避免餐後疲倦的人來說，燕麥是理想的主食選擇。 3. 高纖維助消化 燕麥的膳食纖維有助於促進腸道蠕動，改善便秘問題。

還能餵養腸道好菌，幫助維持菌相平衡，增強腸胃功能。 4. 增加飽足感 燕麥的高纖維和慢釋放能量特性，使你在餐後能持久感到飽足，減少隨意進食的機會。

對於減重族群來說，燕麥是低卡又有效的小幫手。 5. 抗壓 燕麥中含有的鎂與鋅可以穩定神經，參與能量代謝，特別適合經常熬夜和面對壓力的上班族。