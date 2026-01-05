熱門搜尋:
健康
2026-01-05 17:00:00

暖風機兩大貼士預防皮膚乾燥 多食紅蘿蔔及菠菜等保濕食物

暖風機保濕方法 避免乾燥兩大貼士 多食保濕食物紅蘿蔔及菠菜（am730製圖）

冬天溫度下降，為了保暖不少家庭都會打開暖風機，以增加室內的溫度。但暖風機吹得太耐，可能會令皮膚太過乾燥。因此本文提供2個方法及列出紅蘿蔔及菠菜等保濕食物，為大家帶來一個又溫暖又可以保濕的兩全其美家居小知識。

保濕方法 塗潤膚膏

要改善乾燥問題，首先當然是勤力塗潤膚膏。本來秋冬天已經較為乾燥，每日塗潤膚膏的次數大約要維持在一至兩次，而如果打開了暖風機，就要增加次數23次，以確保皮膚保持濕潤。

adblk5
暖風機

有人會在暖風機附近放一杯水增加濕度。

保濕方法  濕衣服掛暖風機前

要改變空氣中的濕度，放一杯水的做法未必足夠，有中醫建議可以將一件濕的衣服掛在暖風機前，都可以減少眼、鼻及喉嚨變乾的機會。另外，開暖風機時亦不要靠得太近，否則不但會感到很熱，亦可能會變得乾燥。

保濕食物 紅蘿蔔

紅蘿蔔含有維他命A，可以幫助身體平衡油脂分泌及鎖緊水分，同時含有天然抗癌物質及膳食纖維。

保濕食物  菠菜

菠菜同樣含有維他命A，同時有豐富的鐵質及葉綠素，可以達到抗氧化的功效，有助改善不同的皮膚問題。

保濕食物  維他命C

多食含有維他命C的食物，例如士多啤梨、橙及奇異果等，不但可促進骨膠原的形成，預防皺紋，亦可減少皮膚乾燥及有美白淡斑的功效。

