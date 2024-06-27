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健康
2024-06-27 11:30:06

曬到出煙 保護不足曬傷要自救

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防曬

酷熱天氣不只令人汗水長流，太陽照曬的紫外線更會傷害皮膚。一不小心曬傷了要如何處理？曬傷後急救可使用蘆薈、木瓜霜等保養品，亦可以冰救減輕灼痛感，更要補充水分以防缺水，但就切忌敷面膜或化妝，更要避免再曬太陽，以免令皮膚傷上加傷。

曬傷急救法

被太陽曬傷後，皮膚會變得相當脆弱，初期應選用一些成分單純及無刺激性成分的護膚品如蘆薈及洋甘菊，而木瓜霜及維他命D則能有助消炎。另外，亦可以用毛巾包覆住冰塊敷在受傷的皮膚，可以減輕灼熱疼痛感。當皮膚出現水泡，千萬別刺穿或撕走表皮，待水泡消退後可以上擦乳液及凡士林等，為皮膚提供滋潤和保護。

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蘆薈

曬傷後初期應選用一些成分單純及無刺激性成分的護膚品如蘆薈及洋甘菊，而木瓜霜及維他命D則能有助消炎。

3個曬傷程度

若面部皮膚曬傷則更要小心護理，不能使用面膜及化妝，尤其要避使用含酸性的護膚產品。如身體皮膚曬傷就要留意洗澡時不宜使用太熱的水，否則可能會令皮膚再受傷害。

其實，曬傷可以按症狀分為不同程度及處理：

  • 輕度曬傷：症狀包括皮膚刺痛、發紅、發燙，可沖水幫助降溫及散熱，冰敷亦有幫助。應注重皮膚保濕，並且避免再次曬太陽。
  • 中度曬傷：皮膚會出現紅、腫、痛及長出水泡，應保持患部乾淨，絕對不要弄破水泡，嚴重時要看醫生。
  • 重度曬傷：可引致皮膚壞死、變黑或變白，或需要手術清創或住院治療。
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