曬太陽好處｜吸收足夠維他命D 減低患腦退化及輕度認知障礙風險

眾所周知維他命D（英文︰Vitamin D）與骨骼健康有很大關係，但原來也可能會影響認知能力。因為有研究發現，攝取太少維他命D的長者，罹患腦退化及輕度認知障礙的風險會較高，而維他命D水平較高的人則可將患病風險減低33%。

波士頓塔夫茨大學分析了209名參與一項針對阿茲海默症研究的參加者之腦組織樣本，觀察大腦四個區域的維他命D水平，當中兩個出現和阿茲海默症相關的變化，一個出現血液循環相關的腦退化，另外一個則沒有認知能力下降或血管疾病。

過去研究顯示，人腦廣泛存在維他命D受體，並對腦部有保護作用，例如幫助清除澱粉樣蛋白斑塊，而這正是阿茲海默症的主要特徵。

結果發現，維他命D水平較高的人，罹患腦退化或輕度認知障礙的風險降低近三分一。過去研究顯示，人腦廣泛存在維他命D受體，並對腦部有保護作用，例如幫助清除澱粉樣蛋白斑塊，而這正是阿茲海默症的主要特徵。

維他命D食物

專家指出，今次研究發現大腦某些區域的維他命D水平，與罹患腦退化的風險較低或者認知障礙程度較輕的狀況，可能存在「有意思」的關連性，但強調由於有關研究屬觀察性，所以未能確定維他命D為何能降低患病風險，故此並不建議以補充維他命D的方式預防腦退化。

其實，想吸收足夠的維他命D並不困難，脂肪多的魚類及乳製品，以及照曬太陽都可以幫助身體獲得足夠的維他命D。