更年期易失眠增磅 不適症狀可維持5年？營養師教吃17種食物調理

更年期會導致身體出現各種不適，甚至最長可維持5年？有營養師指出，更年期會導致失眠和增磅，狀況可能持續3至5年，建議了解更年期的症狀及相應的飲食調理方法，以應對這一重要階段。在飲食上，有17種食物有助減少不適症狀。
更年期易失眠增磅
營養師彭逸珊在其facebook專頁上分享指，更年期不僅僅是一個生理過程，更願意稱之為「第二青春期」屬於讓自己重新關注自身健康的好時機。在家庭、工作和人際關係中忙碌多年，沒有時間好好照顧自己。所以，當遇到更年期的各種不適時，不妨停下腳步，重新愛自己，評估健康，調整作息與飲食。
彭逸珊表示，隨著卵巢功能衰退，雌激素大幅下降，會引發一系列不適，這些狀況可能持續3至5年。而常見的症狀如下：
1. 熱潮紅與盜汗
- 臉部、頸部和上半身發熱，可能伴隨心跳加快和流汗。
2. 睡眠品質下降
- 難以入睡，半夜易醒，白天容易感到疲倦，影響精神狀態。
3. 骨質與關節問題
- 雌激素減少會加速鈣質流失，使骨頭變得脆弱，並可能影響關節健康。
4. 代謝變慢
- 因雌激素和黃體素分泌減少，基礎代謝率下降，容易導致脂肪囤積和體重上升。
17種食物紓緩更年期不適
彭逸珊指，面對更年期的挑戰，可以透過適當的飲食與生活方式調整，以渡過不適，調理方法如下：
1. 大豆異黃酮
- 作為植物性雌激素，大豆異黃酮不會增加乳癌的風險。
- 食物來源：豆漿、豆腐、黃豆等。
2. 鈣與維他命D
- 有助於預防骨質疏鬆，維持骨骼強度。
- 食物來源：牛奶、優格、青江菜、莧菜、小魚乾、芝麻等。
3. Omega-3脂肪酸
- 有助於保護心血管，具有抗發炎的效果。
- 食物來源：三文魚、鯖魚、亞麻籽、核桃等。
4. 高纖維食物
- 幫助穩定血糖，控制體重。
- 食物來源：番薯葉、菠菜、糙米、番薯等。