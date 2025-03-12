更年期易失眠增磅 不適症狀可維持5年？營養師教吃17種食物調理

更年期會導致身體出現各種不適，甚至最長可維持5年？有營養師指出，更年期會導致失眠和增磅，狀況可能持續3至5年，建議了解更年期的症狀及相應的飲食調理方法，以應對這一重要階段。在飲食上，有17種食物有助減少不適症狀。

更年期易失眠增磅

營養師彭逸珊在其facebook專頁上分享指，更年期不僅僅是一個生理過程，更願意稱之為「第二青春期」屬於讓自己重新關注自身健康的好時機。在家庭、工作和人際關係中忙碌多年，沒有時間好好照顧自己。所以，當遇到更年期的各種不適時，不妨停下腳步，重新愛自己，評估健康，調整作息與飲食。

彭逸珊表示，隨著卵巢功能衰退，雌激素大幅下降，會引發一系列不適，這些狀況可能持續3至5年。而常見的症狀如下：

1. 熱潮紅與盜汗

臉部、頸部和上半身發熱，可能伴隨心跳加快和流汗。

2. 睡眠品質下降

難以入睡，半夜易醒，白天容易感到疲倦，影響精神狀態。

3. 骨質與關節問題

雌激素減少會加速鈣質流失，使骨頭變得脆弱，並可能影響關節健康。

4. 代謝變慢