更年期燥熱又失眠！中醫調理緩解不適

更年期的睡眠障礙可以透過滋陰清熱除煩的中藥來緩解，減少體內的燥熱感，使深睡期變得更長，進而改善睡眠質量。

46歲陳小姐進入更年期後，面臨了月經量小且不穩定，以及睡眠質素下降等問題。這段期間，她持續服用荷爾蒙補充劑，但仍然無法解決睡眠問題，經常夜間醒來，常有淺眠和燥熱困擾。

更年期睡眠障礙 中醫這樣看待

台南市立醫院中醫部、安南高家醫聯合診所中醫師吳宜蓁表示，更年期的睡眠障礙主要是由於腎陰虛和虛火上炎引起的，這種情況常伴隨著肝氣鬱結和心肝火旺，進一步加重了睡眠障礙。可以透過滋陰清熱除煩的中藥來緩解，減少體內的燥熱感，使深睡期變得更長，進而改善睡眠質量。

此外，若有難治型失眠也可以用針灸來加強治療，治療失眠常用穴位為百會、神庭和本神，肩頸僵硬也會影響睡眠，放鬆肩頸的穴位如風池、天柱、完骨也可改善睡眠品質。