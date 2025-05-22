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健康
2025-05-22 11:30:00

最簡單方便的運動 餐後行15分鐘已經可以調節血糖兼減重

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快走

養成並維持運動習慣的關鍵，在於找到能讓自己持之以恆的運動。其實，對於大部分人來說，最簡單又慳力的運動就是在餐後，即午餐和晚餐後，各快走15分鐘，便已經完成每日30分鐘中等強度運動的目標。

調節血糖水平

根據一項在《International Journal of General Medicine》發表的小型研究，餐後立即快走比一天中其他時間散步，對減重更加有效，並相信減重效果源於此舉有助調節血糖水平。

研究針對有葡萄糖耐受不良風險的長者，比較每日3次餐後運動15分鐘，與一次性在早晨或傍晚完成相同運動量的效果。結果發現，餐後立即步行的人，全日的血糖反應最低，即血糖波動較少。原因是運動時，葡萄糖會被輸送到肌肉細胞以提供能量，故此餐後運動可以穩定血糖，並減輕胰臟調節血糖的負擔。

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助防代謝綜合症

為何餐後步行值得考慮？專家指出，短時間運動也有即時的健身效果，如降低血壓和血糖，若能長期堅持，就能有效預防代謝綜合症、糖尿病和高血壓的發生。這些緩慢形成長期病患可以對健康造成重大的破壞，而規律運動則可以預防問題發生。

如想得到餐後步行的最多益處，建議保持較高的步頻，如每分鐘130步或以上，而非悠閒漫步，讓自己有微喘、皮膚微微出汗，速度能勉強交談但無法唱歌便已經是中等強度運動。

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