椎間盤突出感劇痛 兩招有效紓緩

椎間盤的功能是增加脊椎的活動度還有緩衝脊椎受到的壓力，急性的椎間盤突出通常是外力所造成的，當過度使用腰部、脊椎受到過大的壓力或是受力不均時，就有可能造成椎間盤突出。

很多人都有「閃到腰」的經驗，常見狀況例如在天氣冷且剛起床伸懶腰時、突然用力打噴嚏時以及搬起重物時，一名宅配司機陳先生經常需要搬貨，甚至需要搬運沉重的冰箱、冷氣等，每天都覺得腰痠背痛，某日搬貨時手一滑，連人帶貨物往前撲倒，瞬間感到腰部一陣剌痛，就醫診斷為急性椎間盤突出。

確認脊椎病症 才能有效治療

衛生福利部臺北醫院復健科呂學智醫師表示，椎間盤的功能是增加脊椎的活動度還有緩衝脊椎受到的壓力，急性的椎間盤突出通常是外力所造成的，當過度使用腰部、脊椎受到過大的壓力或是受力不均時，就有可能造成椎間盤突出，若沒有壓迫到神經，大部分病人只有在彎腰、咳嗽或打噴嚏時會感受到腰痛；如已經壓迫到神經，則可能引起下肢神經症狀，例如痛、麻、灼熱感、下肢無力感。情節嚴重者，例如嚴重導致大小便失禁、嚴重肌肉無力，需要由骨科、神經外科醫師進行手術評估治療。

呂學智醫師說明，急性期活動時可使用束腰支撐身體負荷，也能緩解疼痛，必要時可以採用藥物進行疼痛控制、更進階的治療則有超音波導引尾骶孔脊椎硬膜外注射治療或超音波導引注射神經根阻斷治療緩解急性疼痛。