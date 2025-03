橙樹鼻敏適噴劑 NASAVAL全天然隱形口罩 阻隔 + 防護 流行病季節 加強防護！居家旅行必備！

成分全天然,無藥性。不含睡意及副作用,安全可靠。適合18個月大或以上幼童及成人每日使用。

【著數優惠】

於萬寧及屈臣氏購買兩盒橙樹鼻敏適噴劑NASAVAL,第二件半價。(優惠以每兩盒計算)

優惠期:至11/3/2025 (屈臣氏) 及13/3/2025 (萬寧)

*優惠受條款細則約束,詳情可瀏覽Orange Tree Club HK專頁

