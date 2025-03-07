橙樹鼻敏適噴劑 NASAVAL全天然隱形口罩 阻隔 + 防護 流行病季節 加強防護！居家旅行必備！

橙樹鼻敏適噴劑NASAVAL粉末鼻腔噴劑，英國製造。幼細粉末在鼻腔内形成凝膠，覆蓋鼻黏膜，形成天然屏障，提早、定時及頻密使用可以有效阻擋病毒經鼻腔進入身體，減低感染風險1。產品亦有阻隔空氣中的致敏源，減低誘發鼻敏反應2,3。

煙霧狀的幼細粉末有淡淡清新薄荷味，用後感到舒適不刺鼻，不會如水劑般容易流出。瓶身輕巧細小，便攜易用。2分鐘起效4，每次噴功效長達4至6小時5 (如正確使用及保護膜沒有被破壞)，給你全天候長效保護。