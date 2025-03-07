橙樹鼻敏適噴劑 NASAVAL全天然隱形口罩 阻隔 + 防護 流行病季節 加強防護！居家旅行必備！

橙樹鼻敏適噴劑NASAVAL粉末鼻腔噴劑，英國製造。幼細粉末在鼻腔内形成凝膠，覆蓋鼻黏膜，形成天然屏障，提早、定時及頻密使用可以有效阻擋病毒經鼻腔進入身體，減低感染風險1。產品亦有阻隔空氣中的致敏源，減低誘發鼻敏反應2,3。
煙霧狀的幼細粉末有淡淡清新薄荷味，用後感到舒適不刺鼻，不會如水劑般容易流出。瓶身輕巧細小，便攜易用。2分鐘起效4，每次噴功效長達4至6小時5 (如正確使用及保護膜沒有被破壞)，給你全天候長效保護。
成分全天然，無藥性。不含睡意及副作用，安全可靠。適合18個月大或以上幼童及成人每日使用。
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1. Geppe NA, Farber IM, Kozhevnikova TN, Andriyanova EV. Use of Nasaleze Cold as Prevention Method for Acute Respiratory Illnesses in Pediatrics. Pharmateka, No: 14, 2010, p. 60-65.
2. Emberlin JC, Lewis RA. Curr Med Res Opin 2007; 23: 2423-31.
3. Josling P, Steadman S. Adv Ther 2003; 20: 213-9.
4. CR16-0015 Indoor Biotech Works Within 3 Minutes. Report June 29, 2017.pdf.
5. Diethart, B. , Emberlin, J. and Lewis, R. (2010) Hydroxypropylmethylcellulose gel application delays Der p 1 diffusion in vitro. Natural Science, 2, 79-84.