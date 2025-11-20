沒做運動都瞓瞓下腳抽筋？醫生揭1種情況須求醫 2大常見抽筋原因

夜間突然抽筋令到睡不好？有醫生指出，許多患者也有在晚上睡眠時突然出現雙腿抽筋的情況，一般可能會被認為白天運動後沒有拉筋所致，不過，有患者也表示自己當天沒有做運動，卻也出現同樣情況。醫生指出，如果是與1種病症有關就需要及時求醫檢查，並指出常見的2大抽筋原因。

心臟科醫生劉中平在其 facebook專頁 上分享指，不僅是年長者，年輕人也會面對晚上突然腳抽筋的情況。劉醫生表示，愈來愈多人出現這個情況，其背後的原因值得關注。而抽筋的常見原因有兩個：

醫生揭1種情況須求醫

然而，有些患者抱怨補充鈣片並無明顯效果，特別是那些整天坐著工作和看電腦的人，夜間抽筋的情況依然頻繁。劉醫生解釋，研究指出，這類患者可能是因為靜脈循環不良，導致晚上抽筋。肌肉在放鬆時需要能量和氧氣供應，靜脈功能不良會影響血液供應，導致肌肉細胞缺氧，繼而引發抽筋。此外，靜脈回流不順暢還會造成下肢水腫，加重局部組織壓迫，進一步損傷肌肉。

3大治療方法

劉醫生指，這種情況下亦可以有以下治療選擇：

抗凝血劑：可用於改善靜脈循環，但副作用需留意，效果因人而異。

肌肉鬆弛劑：有助於放鬆肌肉，同樣需要謹慎使用。

體外反搏儀器(EECP)：這項技術通過規律性加壓臀部、大腿和小腿，能促進全身血流。研究已證實EECP可增進靜脈循環，減少夜間抽筋的機會。

所以，晚上抽筋不僅影響睡眠，還可能是靜脈功能不良的表現。面對這種情況，切勿掉以輕心，應儘早諮詢醫生，尋求專業的診斷與治療意見。