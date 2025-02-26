泌尿道結石常復發？「常見5因素」惹禍

軟式輸尿管鏡：適用於整段輸尿管或腎臟內的結石，此種鏡子的尾端具備 285 度的彎曲能力，能夠處理泌尿道各處結石，並且搭配具有吸力的導引鞘，可大幅提升手術效率與安全性。可減少多次手術的需求，且使用後的器材即刻丟棄，降低感染風險。