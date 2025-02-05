流感恐致心臟衰竭腎衰竭 推介5類食物緩解不適增免疫力

近日台灣藝人大S離世引起大眾對流感的關注。有醫生強調，流感的危險性不容忽視，它可能引發嚴重的健康問題，例如心臟衰竭和腎衰竭等，甚至危及生命。醫生指出有5類食物，有助緩解流感時的不適感，更有助防止患上併發症。
流感可致4大併發症
營養功能醫學專家劉博仁醫生在其facebook上分享病例指，年初時有一名50歲健壯患者，從國外回來感染上流感，導致肺炎和呼吸窘迫，需要在ICU留醫險喪命。劉醫生指，流行性感冒是一種由流感病毒引起的急性呼吸道感染，主要影響呼吸系統。流感的嚴重性在於它可能引發多種併發症，包括：
1. 肺部併發症：
- 肺炎：流感最常見的併發症之一，可能由流感病毒或二次細菌感染引起。
- 急性呼吸窘迫症候群：嚴重的肺部發炎可能導致呼吸衰竭。
2. 心血管問題：
- 心肌炎：病毒感染導致心臟發炎，可能引發心律不整。
- 心包膜炎：心包膜發炎會造成胸痛與心臟功能異常。
3. 神經系統影響：
- 腦炎：流感病毒可能直接影響中樞神經系統，導致意識混亂或癲癇。
- 吉巴氏綜合症：一種自體免疫反應，可能導致肌肉無力或癱瘓。
4. 肌肉骨骼系統影響：
- 橫紋肌溶解症：流感感染可能導致肌肉細胞損傷，造成急性腎衰竭。
預防流感最有效是接種疫苗
劉博仁醫生表示，接種流感疫苗是預防流感及其併發症的有效方法。每年應在流感季節之前接種一次，特別是對於65歲以上的老年人、孕婦以及慢性病患者等高風險人士。此外，保持良好的衛生習慣也至關重要，例如勤洗手、在人多的地方佩戴口罩、避免觸摸眼口鼻，都有效降低病毒透過接觸感染的機率。
劉醫生提醒，日本除流感外，近期亦出現蘋果病(傳染性紅斑)和支原體感染的流行。所以建議計劃前往日本的旅客，應出發前接種流感疫苗，以降低感染風險。
雖然一般情況下，流感疫苗會在每年9至12月開始接種，不過，即使現在已經是2月再接種也不遲，因為流感通常在冬季(12月至3月)達到高峰，接種仍可提供保護。而且接種疫苗後需要2周產生抗體，所以建議現在接種仍有助於減少感染風險。.
5類食物緩解感冒不適防併發症
在流感高峰季節，攝取良好營養支持也能提高免疫力。劉醫生建議，感冒後或平日保健，應補充以下幾種營養素：
1. 維他命C：
- 功效：有助於提升免疫力，並減少感冒症狀的嚴重程度。
- 食物來源：柑橘類水果(橙、西柚)、奇異果、紅椒、綠葉蔬菜。
- 補充分量：一般保健1,000mg/天；感冒時，可增至2,000mg/天(分次服用)。
2. 維他命D3：
- 功效：有助於調節免疫系統，降低病毒感染的風險。
- 來源：曬太陽(每天15至30分鐘)
- 食物來源：深海魚、蛋黃、維他命D3補充劑。
- 補充分量：一般保健1,000至2,000IU/天；感冒時可短期增至5,000IU/天，加速免疫反應。
3. 鋅：
- 功效：有助於抑制病毒複製，縮短感冒的持續時間。
- 食物來源：南瓜子、紅肉、堅果、海鮮(生蠔含量最高)
- 補充分量：感冒時10至15mg/天，最多不超過40mg/天。
4. 益生菌：
- 功效：支援腸道免疫，減少腸胃不適。
- 食物來源：乳酪、泡菜、味噌、益生菌補充劑。
5. Omega-3脂肪酸：
- 功效：降低發炎反應，提升免疫反應。
- 食物來源：魚油、亞麻籽、奇亞籽。
吃感冒藥後不可即時補充營養？
劉醫生最後補充，如果已經服用感冒藥，應該與補充營養素時間分隔，建議間隔時間如下：
- 維他命C：與感冒藥(止痛退燒、抗組織胺)建議間隔2小時，但若是腸胃敏感者，建議與食物一起服用。
- 鋅：不建議與抗生素(如四環黴素、喹諾酮類抗生素)同時服用，應間隔2小時以上。
- 維他命D3、Omega-3 ：與一般感冒藥物無明顯交互作用，可搭配食物一起服用以提升吸收率。
- 益生菌：服用抗生素時，不需要停用，但應與抗生素間隔2小時以上。
劉醫生指，由於抗生素會殺死腸道內的好菌與壞菌，所以同時補充益生菌可降低腸道菌叢失衡，減少腹瀉與腸胃不適的風險。最佳補充時間是吃抗生素後 2 小時再服用。