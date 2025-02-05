流感恐致心臟衰竭腎衰竭 推介5類食物緩解不適增免疫力

近日台灣藝人大S離世引起大眾對流感的關注。有醫生強調，流感的危險性不容忽視，它可能引發嚴重的健康問題，例如心臟衰竭和腎衰竭等，甚至危及生命。醫生指出有5類食物，有助緩解流感時的不適感，更有助防止患上併發症。

營養功能醫學專家劉博仁醫生在其facebook上分享病例指，年初時有一名50歲健壯患者，從國外回來感染上流感，導致肺炎和呼吸窘迫，需要在ICU留醫險喪命。劉醫生指，流行性感冒是一種由流感病毒引起的急性呼吸道感染，主要影響呼吸系統。流感的嚴重性在於它可能引發多種併發症，包括：

預防流感最有效是接種疫苗

劉博仁醫生表示，接種流感疫苗是預防流感及其併發症的有效方法。每年應在流感季節之前接種一次，特別是對於65歲以上的老年人、孕婦以及慢性病患者等高風險人士。此外，保持良好的衛生習慣也至關重要，例如勤洗手、在人多的地方佩戴口罩、避免觸摸眼口鼻，都有效降低病毒透過接觸感染的機率。

劉醫生提醒，日本除流感外，近期亦出現蘋果病(傳染性紅斑)和支原體感染的流行。所以建議計劃前往日本的旅客，應出發前接種流感疫苗，以降低感染風險。

雖然一般情況下，流感疫苗會在每年9至12月開始接種，不過，即使現在已經是2月再接種也不遲，因為流感通常在冬季(12月至3月)達到高峰，接種仍可提供保護。而且接種疫苗後需要2周產生抗體，所以建議現在接種仍有助於減少感染風險。.

