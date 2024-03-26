夏天食譜｜番茄烘蛋、無水番茄濃湯等5款開胃菜教學

夏天食譜｜5款番茄食譜開胃菜教學 解決天氣太熱無食慾

最近天氣十分炎熱，難免令人失去食慾，因此不如利用清爽的番茄（英文︰Tomato），製作開胃的食品。以下就有5款番茄食譜教學，學會之後用來擊退炎熱的夏天吧！

番茄食譜：番茄肉醬雞蛋卷 一般的雞蛋卷都是加入芝士、火腿等材料，但其實加入利用番茄製成的肉醬亦十分不錯。番茄肉醬雞蛋卷的味道帶有番茄的微酸卻充滿蛋香，而且口感豐富，不論男女老少都會喜歡吃，無論作為家庭小菜或野餐食品都非常適合。 食材：雞蛋 3隻／免治牛肉 適量／三色椒 適量

洋蔥 1/8個／蘑菇 1粒／芝士 2片

牛奶 少許／番茄醬(小罐) 1 罐

芝士粉 適量／蒜粉 適量

黑椒 適量／鹽 適量 番茄肉醬雞蛋卷做法 1. 三色椒、洋蔥和蘑菇切粒備用。

2.熱鑊落油，先炒香洋蔥 ，然後放入三色椒和蘑菇炒軟，再倒入免治牛肉，翻炒至牛肉變色。

3.加入番茄醬、蒜粉和芝士粉，翻炒至醬料完全融合和牛肉完全熟透就。

4.在碗中打入雞蛋，加入適量牛奶、黑椒和鹽，然後打散。

5.熱鑊落油，倒入1/3蛋液，待蛋液微微凝固時加入1片芝士和適量番茄肉醬，然後捲起蛋卷。

6. 倒入一半剩餘的蛋液，連接捲好的蛋卷，待蛋液微微凝固時，鋪入適量肉醬，再捲起蛋卷。

7.倒入所有剩餘蛋液，鋪上1片芝士和剩餘肉醬，捲起蛋卷即可。