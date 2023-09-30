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健康
2023-09-30 09:00:00

流感針2023｜即睇診所價錢比較、預約方法、疫苗副作用及多久打一次

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流感針2023｜即睇診所價錢比較、預約方法、疫苗副作用及多久打一次

流感針2023｜即睇診所價錢比較、預約方法、疫苗副作用及多久打一次

衞生防護中心早前公布，香港已踏入夏季流感季節。不少市民都想了解流感疫苗相關資訊，Bowtie醫療資訊團隊為大家整理醫療門診部、私家診所的價錢及相關健康資訊，為流感高峰期做好準備！

為何要打流感疫苗？

政府一到秋冬就會呼籲市民接種流感疫苗，原因好簡單，根據美國疾病管控及預防中心（簡稱疾病防控中心），流感與一般傷風感冒最大分別是，流感有機會導致入院留醫，甚至死亡。

世界衞生組織（簡稱世衛）數據顯示，流感每年可導致全球 29 萬至 65 萬人死亡。

而流感疫苗已經證實可以有效預防流感，根據衞生防護中心，如果疫苗的抗原與流行病毒吻合，流感疫苗對 65 歲以下健康人士提供的保護效用可達 70%至 90%。

流感疫苗價錢參考

滅活流感疫苗、重組流感疫苗和減活流感疫苗有甚麼分別？

滅活流感疫苗成份含已滅活（被殺死）病毒。重組流感疫苗含有利用基因重組技術製造的血球凝集素（一種流感病毒表面抗原），而製造過程中不涉及蛋或流感病毒。滅活流感疫苗和重組流感疫苗都是以注射形式接種。減活流感疫苗含有已弱化的病毒，並透過噴鼻形式接種。

滅活流感疫苗、重組流感疫苗和減活流感疫苗都是有效的疫苗，但3種疫苗的適用人士有些不同。大部分的滅活流感疫苗適用於 6 個月或以上的人士，包括健康人士、懷孕婦女和有長期健康問題的人士，詳情可向醫生查詢。

流感疫苗種類︰注射式Vs噴鼻式

流感疫苗主要分為兩類，包括注射式噴鼻式，分別如下：

流感疫苗種類︰注射式Vs噴鼻式

三價 Vs 四價疫苗

香港的滅活流感疫苗之中，又分為「三價」「四價」兩類，根據衛生防護中，三價流感疫苗含有兩種甲型流感病毒抗原和一種乙型流感病毒抗原；四價流感疫苗則是除了含有三價流感疫苗的抗原外，另外增加了一種乙型流感病毒抗原。

以覆蓋範圍而言，四價流感疫苗比三價更為廣泛，為接種者提供更多的保障。

至於應該打哪隻疫苗，就要視乎個人情況問問醫生！

哪些人適合/不適合接種流感疫苗？

接種流感疫苗的風險/副作用

根據美國疾病管控及預防中心，流感疫苗與其他醫療產品一樣可能有副作用，當中包括作嘔、頭痛、紅腫、肌肉痛及發燒。不過，流感疫苗對身體的影響比較輕微，而且通常打完針數天就會無事。

詳細的副作用如下：

接種流感疫苗的風險/副作用

接種了流感疫苗仍然會感染流感嗎？

即使接種了流感疫苗，亦有機會染上流感，原因包括：

  1. 接種疫苗後身體約需兩星期產生抗體，如在接種後不久就受流感病毒感染，該人士仍會因身體未有足夠抗體而生病。
  2. 其他呼吸道病毒感染亦可引致類似流感的病徵，使患者誤以為自己感染流感。
  3. 小部分人士在接種滅活流感疫苗後會出現副作用，例如發燒或肌肉疼痛，令接種者誤以為自己患上流感。

重要的是，流感疫苗並不能提供百分百的保護作用，因為疫苗效能受多項因素影響，包括疫苗病毒株與流行病毒株的匹配程度，以及接種者本身的個人因素 (例如年齡、自身疾病等) 。

儘管如此，所有年滿 6 個月或以上人士，除個別有已知禁忌症的人士例如過敏症外，都應每年接種季節性流感疫苗，因為這是其中一種有效減低患上季節性流感及其併發症風險的方法，亦可減低因流感而入院留醫和死亡的機會。

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流感針常見問題：

本文獲Bowtie 保泰人壽授權轉載

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