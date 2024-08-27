浸大研究：磷酸膽鹼 或有助對抗PM2.5肺部毒性

PM2.5是主要的空氣污染物之一，而且會增加心肺疾病的風險。香港浸會大學研究團隊就發現，不單止PM2.5的濃度會對健康構成影響，連其成分的不同也會有分別；而人體新陳代謝重要成分「磷酸膽鹼」，則可對抗PM2.5對肺部的負面影響，有治療相關肺部疾病的潛力。研究成果已在國際學術期刊《Proceedings of the National Academy of Sciences》發表。

PAHs 濃度更重要 為了解不同PM2.5成分如何影響與肺部疾病相關的細胞代謝，浸大研究團隊，在2017至2018年從山西省太原市和廣東省廣州市收集PM2.5樣本，並分析當中的82種成分。結果顯示，兩個城市的PM2.5 整體概況相似，但有機化合物多環芳香族碳氫化合物(PAHs)及其衍生物的相對比例存在很大差異。太原PAHs比例明顯較高，PAHs的含量與燃煤密切相關，反映燃煤是該市PM2.5的主要來源之一。至於廣州PAHs比例的季節性變動較低，其PM2.5的主要來源為交通排放。團隊進一步分析及使用「增量終生癌症風險模型」作評估，發現癌症風險與PAHs及其衍生物硝基濃度的相關性，遠高於總體PM2.5濃度的變化。

磷酸膽鹼恢復細胞活力 研究團隊透過相關性分析，檢視特定PM2.5成分對肺細胞代謝變化的影響，發現有11種代謝物與PM2.5明顯相關；隨後的實驗顯示，暴露於PM2.5後的細胞，只有補充磷酸膽鹼，才可有效恢復細胞活力，並刺激三磷酸腺苷(ATP)產生，為細胞提供能量。研究團隊認為，磷酸膽鹼可以將細胞代謝再編程，增加利用脂肪酸氧化以彌補PM2.5引致的能量供應短缺問題，緩解PM2.5引起的細胞功能障礙。浸大化學系講座教授及環境與生物分析國家重點實驗室主任蔡宗葦教授認為，「研究結果顯示，磷酸膽鹼有潛力成為治療與 PM2.5 相關肺部疾病的藥物。還有機會幫助開發由PM2.5引起的肺部疾病的診斷方案。」