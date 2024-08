浸大研究：磷酸膽鹼 或有助對抗PM2.5肺部毒性

PM2.5是主要的空氣污染物之一,而且會增加心肺疾病的風險。香港浸會大學研究團隊就發現,不單止PM2.5的濃度會對健康構成影響,連其成分的不同也會有分別;而人體新陳代謝重要成分「磷酸膽鹼」,則可對抗PM2.5對肺部的負面影響,有治療相關肺部疾病的潛力。研究成果已在國際學術期刊《Proceedings of the National Academy of Sciences》發表。