消暑｜件衫拎去雪？12種唔開冷氣消暑秘訣

暑假進入下半場，根據美國國家衛生研究院(National Institutes of Health，簡稱NIH)指出，雖然炎熱天氣可以促進有趣的夏季活動，但人體不可過熱太久，否則會損害大腦和身體器官。人體可以透過排汗自然冷卻，但若流汗仍無法讓人體降到適度溫度時，就會增加熱痙攣、熱水腫和中暑等風險。無論是停電、忍受酷熱還是想省錢，美國有線電視新聞網「CNN」推薦12種方法，讓人不吹冷氣也能舒適生活。

NG 降溫法：冷藏或冷凍棉被或衣服 有的人可能會將棉被或衣物拿去冷藏或冷凍。佛羅里達大學農業和生物工程名譽高級講師溫德爾波特(Wendell Porter)表示，這並非好主意，由於低溫的織品會從人體吸收大量熱量，因此會在短短幾分鐘內變熱，織物甚至可能因為潮濕而發霉，「你絕對不會想要這麼做的。」

消暑方法1｜ 攝取足夠的水分 當感到炎熱和臉潮紅時，給自己補水是降溫的第一步，也是最重要的一步。水溫並不是重點，因為喝進人體就會加熱。如果身體感到炎熱，需要涼一下，沒有足夠的水分就無法做到這一點，因為身體是通過排汗來冷卻體溫。

消暑方法2｜ 沖冷水澡＋薄荷肥皂 洗冷水澡或泡澡有助於降低核心溫度，幫助身體降溫。如果想要增加清涼感，可以嘗試使用薄荷肥皂，薄荷油中的薄荷醇會刺激大腦受體，讓身體感到涼感。

消暑方法3｜ 頸或手腕上使用冷感毛巾 將冷毛巾或冰袋放在手腕上或掛在脖子上，能夠冷卻身體。這些脈搏點是血管靠近皮膚的區域，因此可讓人體更快速降溫。

消暑方法4｜ 使用箱型風扇 將箱型風扇朝向房間的窗外，將熱空氣吹出去，以冷空氣取代室內空氣。清晨與夜晚時打開房子兩側的窗戶，有助於促進通風，再加上開電風扇，可以讓降溫速度更快。不過，記得在日出時關閉窗戶，且在日落後再打開窗戶。只要待在電風扇附近，就能夠降低體溫。

消暑方法5｜ 關上窗簾或百葉窗 若窗戶面朝太陽的方向(東邊與西邊)，建議拉上窗簾或百葉窗，以防止陽光直接進入房屋，並使內部升溫。另外還可以安裝遮光窗簾來隔離房間並減少白天升溫。

消暑方法6｜ 睡在透氣的床單上 棉花是最透氣的織品之一，因此睡在純棉床單上可以幫助人在夜間保持涼爽。棉紗的紗支數愈低，透氣性就愈好。這是因為每平方英吋的紗支數愈高，編織的數量就愈多。

消暑方法7｜ 在地下室就寢 如果溫度太熱而無法入睡，可嘗試睡在臥室以外的地方睡眠。熱空氣上升、冷空氣下降，因此可睡在家中較低的樓層較低或地下室，即可在夜間體驗涼爽的溫度。

消暑方法8｜ 關上沒人使用房間的門 如果家中房間沒有通風口或沒人使用，可關上該區域的門，以將冷空氣控制在房屋內人會活動的區域。

消暑方法9｜ 在廚房和浴室使用抽氣扇 打開廚房抽氣扇的開關，可抽出烹飪後上升的熱空氣，或洗澡時打開浴室抽氣扇，也可排出淋浴後的溫熱蒸汽。

消暑方法10｜ 安裝節能燈泡 白熾燈泡產生的溫度高於LED燈泡。專家推薦關注何時有促銷活動，以便逐漸更換家裡的燈泡。