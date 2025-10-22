減碳要減得啱 胡亂戒碳隨時得不償失 做錯反增糖尿病風險

低碳飲食成為近年的減肥熱選，但有研究指出，即使嚴格戒掉米飯、麵包等澱粉質食物，若吃下太多不好的動物性脂肪、缺乏纖維，身體內部可能會出現慢性發炎，胰島素敏感度也漸漸降低，最終令罹患糖尿病的風險增加44%。

沒碰澱粉一樣可增糖尿風險

台灣一名糖尿病專家引述一項刊載在《Diabetes Care》、追蹤近20萬人並追蹤長達30年的研究，發現低碳飲食若用錯方法，不但不能預防糖尿病，反而可能讓風險上升。

他舉例，一名男子為了減肥，於是非常嚴格地戒掉米飯、麵包，早餐吃煙肉加防彈咖啡，午餐是牛扒淋上滿滿的芝士，晚餐則吃炸雞。該名男子沒碰澱粉，看似很健康，但以研究評估，他罹患糖尿病的風險比一般人高出44%。相反，另一名女子也減少精緻澱粉，但用橄欖油和牛油果補充好油，並吃豆腐和魚肉來攝取蛋白質，以及大量的蔬菜和一小份糙米飯，患病風險則降低16%。