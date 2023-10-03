減肥心跳率｜燃脂心率計算公式係乜？ 中低強度運動先有效燃脂？

減肥是很多人的畢生課題，但如何有效地燃脂呢？做運動以及配合飲食都很重要。如果想透過運動去減肥，不是做得多就減得多，關鍵在於心跳率！想有效地燃脂，就要了解自己的最佳燃脂心率範圍，這樣子做有氧運動才能發揮最佳的燃脂效果，再配合飲食，瘦成一道閃電絕對不是夢！
想有效減脂，可留意運動時的心跳率。要達至燃脂的話，根據台灣衛生福利部國民健康署網站所顯示的資料，首先你要在運動期間，心跳率維持在「中低強度運動心率」，配合持續20分鐘的運動時間或以上，所做的運動是大肌肉群的運動，如慢跑、游水、健身操等。
如何計算燃脂心跳率？
如何計算自己的燃脂心跳率呢？首先要知道自己的最大心率，再以最大心率來計算可以達至燃脂的「中低強度運動心率」範圍。
最大心率＝220-年齡
中低強度運動心率＝（220-年齡）x 60% 至 （220-年齡）x 80%
以20歲的人士來計算，
最大心率＝220-20＝200/分鐘
中低強度運動心率＝200 x 60% 至 200 x 80%＝120-160/分鐘
以30歲的人士來計算，
最大心率＝220-30＝190/分鐘
中低強度運動心率＝190 x 60% 至 190 x 80%＝114-152/分鐘
以40歲的人士來計算，
最大心率＝220-40＝180/分鐘
中低強度運動心率＝180 x 60% 至 180 x 80%＝108-144/分鐘
心跳率太快不代表更燃脂
超過了這範圍，不代表更燃脂，因為只會大量燃燒你在血液裡的醣，而不是脂肪，只會令你更累而已。而年紀愈大，你在運動時的心跳率也不需要那麼激烈就達到燃脂效果。
至於如何知道自己的心跳率，多個品牌的電子運動手錶可以計算到心跳率，在指定的心跳區內，就可以達到燃脂效果。
原文刊登於 Yahoo Style HK