減肥心跳率｜燃脂心率計算公式係乜？ 中低強度運動先有效燃脂？

減肥是很多人的畢生課題，但如何有效地燃脂呢？做運動以及配合飲食都很重要。如果想透過運動去減肥，不是做得多就減得多，關鍵在於心跳率！想有效地燃脂，就要了解自己的最佳燃脂心率範圍，這樣子做有氧運動才能發揮最佳的燃脂效果，再配合飲食，瘦成一道閃電絕對不是夢！

如何計算自己的燃脂心跳率呢？首先要知道自己的最大心率，再以最大心率來計算可以達至燃脂的「中低強度運動心率」範圍。

心跳率太快不代表更燃脂

超過了這範圍，不代表更燃脂，因為只會大量燃燒你在血液裡的醣，而不是脂肪，只會令你更累而已。而年紀愈大，你在運動時的心跳率也不需要那麼激烈就達到燃脂效果。

至於如何知道自己的心跳率，多個品牌的電子運動手錶可以計算到心跳率，在指定的心跳區內，就可以達到燃脂效果。

原文刊登於 Yahoo Style HK