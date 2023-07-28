減肥方法｜控制情緒飢餓 一個方法令減重更有效果

夏天到來，穿著上想清涼一下卻又怕肥肉跑出來見人，許多人因此追求快速或局部瘦身，想透過儀器進行減脂達到良好的效果。然而「情緒飢餓」常常讓人無法控制食慾，想用吃來抒發壓力或緩解情緒，獲得滿足、愉悅感。 像40歲的A女本身是OL上班族，由於身材微胖被男朋友劈腿偷吃，失戀分手後A女更自暴自棄，受到情緒影響暴飲暴食，希望藉由吃來改善心情，但體重也因此直線飆升到80公斤。

情緒飢餓會讓人在不知不覺中吃下過多的熱量，即使用各種方法減重一段時間後，仍會因為控制不了食慾又再次胖回來。因此若要維持長時間的效果，儀器類減脂搭配能控制食慾和降低飢餓感的口服藥物，克服情緒飢餓，可以讓減重效果維持更久。 減肥方法｜ 認識「情緒飢餓」 設定「食物定錨點」有效抑制食慾衝動 減重「少吃多動」相當重要，許多人都有這樣的認知、觀念，但實際上若要執行相當困難，尤其是「少吃」。陳建名醫生提到，人會產生想吃東西的念頭，主要分為2種原因，第一，真的因為餓才吃也就是所謂的「生理飢餓」；第二，因為單純想吃、追求吃東西時的快樂及滿足感，這叫「心理飢餓」。 心理飢餓也就是所謂的「情緒飢餓」。陳建名醫生指出，前往門診尋求減重治療的民眾超過八成都屬於情緒飢餓。很多人體重過重就是因為吃太多東西，通常會有病態性肥胖或是無法控制進食的人大部分都是因為心理飢餓，進而造成肥胖問題。

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減肥方法｜ 溝通後選擇適合減重方式 而A女也是這樣的情況，陳建名醫生表示，這樣的案例醫生會先了解病人求診的原因，並透過心因性問卷評估，了解飲食習慣、進食行為、壓力情緒後提供減重建議，如果有過度的神經性暴食、情緒飢餓等無法控制口腹之慾時，會建議使用一些作用在神經中樞抑制食慾的藥物，來減少神經或中樞性飢餓，但藥物有以下適應症、禁忌症： BMI ＞ 30 ，或 BMI ≧ 27 且有三高問題 ( 高血糖、高血壓、高血脂 ) 者可使用；

有神經或中樞問題、抑鬱等情形者不適合使用。

不過陳建名醫生認為，如果沒有上述禁忌症，身材有點肉肉的或BMI稍微超標(BMI≧24)，但飲食型態上有過度神經性暴食，或追求吃東西產生的欣快感，其實也可以使用這類減重藥物，但仍需要先進行評估、溝通後再選擇適合的減重方式。 陳建名醫生表示，這類藥物最重要的就是幫助民眾設定「食慾的定錨點」，將原本可能100分的食慾壓到剩下50分，更有效、快速地達到減重的目標，就好比爬山時穿在腳上的鞋子一樣，能讓人走得更高更遠，但問題是若不邁開雙腳去「動」，就算穿上鞋子山頂還是在那無法抵達，所以「運動」也是不可以少的。

減肥方法｜ 減重不只要少吃也須多動 減重不能單純只靠少吃、藥物使用，還是需要運動才能達到更好的減重效果。像A女在使用了作用於神經中樞抑制食慾的最新複方口服減重藥物後，治療過程中仍有暫時卡關的情形。不過，陳建名醫生表示，在與這名患者持續接觸，並追蹤其飲食、鼓勵日常運動後，3個月左右便瘦了20公斤。 運動可以讓脂肪減少、增加肌肉並提升基礎代謝率。但現代人常常生活忙碌沒有時間運動，或是工作太累懶得動，陳建名醫生表示，像這樣的病患其實可以考慮使用科技健身或儀器類減脂。 ▼7款運動控制體重及血糖▼