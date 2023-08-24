減肥有效方法｜3個要點擊退肚腩 讓腹部線條更明顯

想要擁有好看的線條，肚腩絕對是最影響觀感的地方，可是不少人都覺得腹部的脂肪就像冤魂一樣揮之不去。如何可以有效減去腹部脂肪，顯出腹肌，讓身體線條更加完美？必須留意以下幾個重點。

減肥有效方法｜ 1 熱量赤字 想減少腹部脂肪，與減去體脂的原理一樣，只要攝取的熱量少於輸出，就可達到減脂的目的。如果想一邊大吃大喝，一邊要減脂，其實不太可能。揀選低卡的食物，會較容易吃得飽又達到熱量赤字，再配合重量訓練增加肌肉，及有氧運動幫助燃燒，自然可以達到減脂目的。

減肥有效方法｜ 2 持之以 恆 相信大家都會發現，腹部是特別容易積聚脂肪的地方，當變肥的時候，肚子會最先胖起來，然後到胸、面、手臂等地方；可是要減脂的時候，整個次序卻會倒轉，最後才減到肚腩，而且要3、4個月才會有較明顯效果。有些人堅持3個月減脂，看到面、手臂消瘦了，卻肚腩沒有進步，就以為自己的減脂計劃有問題，然後放棄。其實只要繼續堅持多一會，就會見到效果。