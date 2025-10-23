減肥練出六舊腹肌？基因訓練飲食休息皆重要

無論男女，體態夠Fit、見到腹肌總令人羨慕又妒忌，如果你都想有如此身形，當然不是一味死操爛操，又或者乜都唔食瘋狂減肥就可以。因為體脂要夠低，加上足夠的腹肌肌肉體積才可。以下總結了4大因素，只要全部符合並加以恆心和耐性，六舊腹肌指日可待。
見腹肌講基因
基因人人不同，會影響身體的脂肪儲存、能量消耗、肌肉生長等，兩個人做相同的訓練和進食相同的食物，結果都可以不一樣。因此若果身體偏向儲存較多皮下脂肪，而肌肉生成較慢，就只可以付出比其他人多的努力，去得出希望達到的成果。
適合的腹肌訓練
要有足夠的肌肉體積，並且夠低的體脂，腹肌才容易被看見，因此需要適合的訓練計劃。初學者一周可以做腹肌負重訓練三次，以及一周兩次全身性帶氧運動。前者包括不同類型的捲腹動作，可在瑜伽墊上做，也可於健身室使用器械，或者Cable machine等，甚至健腹輪，都有助腹肌增長；切記訓練要讓你有足夠挑戰，才能使肌肉慢慢成長；帶氧運動則有助燃燒脂肪，縮細肚腩。
捲腹｜虐待腹肌修靚線條
飲食控制更易見腹肌
如果肚腩脂肪太厚，無論腹肌多強勁都不會看得見，因此飲食上必須配合。進食的熱量不能夠超出消耗的太多，否則多餘熱量將以脂肪形式儲存體內。如果難以計算卡路里，則可從簡單的方法入手。首先是減少脂肪攝取，尤其是動物脂肪，吃肉的話多選魚、雞，少選豬、牛，同時少用添加糖，已可減去一部分多餘的熱量攝取。總括來說，提高蛋白質吸收，減少脂肪，配合適量碳水化合物，戒掉不健康的零食，已可得出一定成效。
腹肌要休息？
休息也是重要的一部分，因為肌肉訓練過後，需要時間去修復和建立，腹肌也不例外。不過由於屬小肌肉，休息的時間毋須太多，因此隔天訓練就相當足夠。因此腹肌休息時安排做帶氧運動就最適合不過。若遇上休息不足、狀態欠佳的情況，當日的訓練強度不妨下降一些，以維持進度又減低受傷風險。當然，如果睡眠嚴重不足，還是暫停一天為妙。