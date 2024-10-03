優質蛋白質食物10種 鯛魚、烚蛋等助你補營又充「肌」

蛋白質是人體必須的元素，不但是細胞的主要組成部分，也是重要的能源供應，因此攝取足夠的蛋白質可以維持細胞健康，亦有助肌肉形成，但若進食劣質蛋白質，就可能會因為熱量過多而令脂肪積聚的不良後果。難道補充蛋白質就只能吃雞胸肉？當然不是，其實很多食物其實都是優質的蛋白質來源。

正常成人每日需要的蛋白質約為每公斤體重0.8克，以70公斤的成人為例，每日便要攝取50至60克蛋白質。想攝取足夠的蛋白質，以下食物每100克就已經提供不少蛋白質：

避開劣質食物

另一方面，在攝取蛋白質時，要避開一些劣質食物。第一是加工肉製品，如香腸、火腿及煙肉等。第二是高脂肪肉類，如腩肉、肥牛。第二類是油炸食物，如炸雞。

雖然肉類是重要的蛋白質來源，但有些植物食物也可提供低脂及低膽固醇的邊擇，例如毛豆、黑豆等豆類便是不借的選擇，更加是素食人士攝取蛋白質的理想來源。