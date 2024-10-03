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健康
2024-10-03 17:20:00

優質蛋白質食物10種 鯛魚、烚蛋等助你補營又充「肌」

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揀啱食物 10種優質蛋白質 助你補營又充「肌」

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蛋白質是人體必須的元素，不但是細胞的主要組成部分，也是重要的能源供應，因此攝取足夠的蛋白質可以維持細胞健康，亦有助肌肉形成，但若進食劣質蛋白質，就可能會因為熱量過多而令脂肪積聚的不良後果。難道補充蛋白質就只能吃雞胸肉？當然不是，其實很多食物其實都是優質的蛋白質來源。

揀啱食物 10種優質蛋白質 助你補營又充「肌」

正常成人每日需要的蛋白質約為每公斤體重0.8克。

我們需要多少蛋白質？

正常成人每日需要的蛋白質約為每公斤體重0.8克，以70公斤的成人為例，每日便要攝取50至60克蛋白質。想攝取足夠的蛋白質，以下食物每100克就已經提供不少蛋白質：

1. 去皮雞胸肉：23.3克

2. 蝦仁： 22克

3. 黑豆：20.6克

4. 牛柳：20.6克

5. 豬後腿肉： 20.4克

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6. 鯛魚：18.2克

7. 烚蛋：14.3克

8. 毛豆：12.9

9. 魷魚： 11.3克

10. 蠔仔：9.4克

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加工肉製品要少食。

避開劣質食物

另一方面，在攝取蛋白質時，要避開一些劣質食物。第一是加工肉製品，如香腸、火腿及煙肉等。第二是高脂肪肉類，如腩肉、肥牛。第二類是油炸食物，如炸雞。

雖然肉類是重要的蛋白質來源，但有些植物食物也可提供低脂及低膽固醇的邊擇，例如毛豆、黑豆等豆類便是不借的選擇，更加是素食人士攝取蛋白質的理想來源。

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