減肥要少甜定少油？研究揭其中1種快速見效半年減多3.3kg！

減肥方法總是五花八門，但到底哪一款才有效？有醫生指出，很多人在減肥時，也會常詢問是選擇「低醣」還是「低脂」更有效。而其實，早有研究已經指出，低脂與低碳水飲食中，頭半年的減肥效果已經有顯著差異，其中一種飲食多減3.3kg。醫生指出，兩者的減肥功效相若，並指出所合適的人群。
減肥要少甜定少油？
內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼在其faceook專頁上分享指，根據《美國醫學會雜誌》刊登的隨機臨床試驗中，發現進行12個月的低脂與低碳水飲食組的減重幅度無顯著差異。不過，《JAMA 內科期刊》中的一項研究顯示，低醣飲食在6個月後平均比低脂飲食多減3.3公斤，但在實驗進行1年後，差距縮小至1公斤，且統計上無顯著差異。
另外，有更廣泛的文獻回顧同樣支持在≥6個月的比較中，低醣與低脂飲食在體重減輕效果上往往相當的這個結論。因此，蔡醫生強調，不必過度迷信「只有低醣有效」或「只有低脂才會瘦」，關鍵在於整體飲食品質、總熱量控制及能否持續執行。
低醣/低脂的差異
蔡醫生表示，雖然兩者長期效果類似，不過，低醣與低脂是確實存在差異：
低醣飲食：
- 較易執行：只需減少甜食和澱粉即可。
- 飽足感持久：油脂和蛋白質消化速度較慢。
- 降脂：減醣飲食能有效降低三酸甘油脂。
低脂飲食：
- 護心：其優勢在於心血管風險控制。
- 降總膽固醇：減少油脂(特別是飽和脂肪)通常能降低總膽固醇及壞膽固醇(LDL)。搭配健康油脂(如橄欖油、堅果、深海魚)，效果更佳。
蔡醫生表示，所以低醣飲食適合追求「簡單執行、快速見效」的人，而低脂飲食則更注重「血脂健康與心血管防護」。兩者各有優勢，沒有絕對的完美選擇，需根據個人狀況與需求。
一定要二選一？
此外，其實亦不必僅限於「低醣或低脂」的二選一，結合兩者能實現更好的飲食平衡：
- 低醣：減少加工食物和精緻澱粉(如麵包、餅乾、甜點、含糖飲料)。
- 低脂：可用雞肉、魚肉、豆腐替代豬肉、牛肉，選擇橄欖油、牛油果油等植物油，替代豬油、牛油，以避免過多攝取飽和脂肪。
這樣的飲食模式能同時具備「相對低醣」與「相對低脂」的特性，既能保持營養均衡，又不容易因嚴格限制某一類飲食而產生心理壓力。無論選擇哪種減肥方法，都需要有人陪伴與指導。再好的飲食法，如果缺乏支持，或被錯誤資訊困擾，成功率都會降低。