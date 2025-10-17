減肥要少甜定少油？研究揭其中1種快速見效半年減多3.3kg！

減肥方法總是五花八門，但到底哪一款才有效？有醫生指出，很多人在減肥時，也會常詢問是選擇「低醣」還是「低脂」更有效。而其實，早有研究已經指出，低脂與低碳水飲食中，頭半年的減肥效果已經有顯著差異，其中一種飲食多減3.3kg。醫生指出，兩者的減肥功效相若，並指出所合適的人群。

減肥要少甜定少油？

內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼在其faceook專頁上分享指，根據《美國醫學會雜誌》刊登的隨機臨床試驗中，發現進行12個月的低脂與低碳水飲食組的減重幅度無顯著差異。不過，《JAMA 內科期刊》中的一項研究顯示，低醣飲食在6個月後平均比低脂飲食多減3.3公斤，但在實驗進行1年後，差距縮小至1公斤，且統計上無顯著差異。

另外，有更廣泛的文獻回顧同樣支持在≥6個月的比較中，低醣與低脂飲食在體重減輕效果上往往相當的這個結論。因此，蔡醫生強調，不必過度迷信「只有低醣有效」或「只有低脂才會瘦」，關鍵在於整體飲食品質、總熱量控制及能否持續執行。